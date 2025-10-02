Lollapalooza divulga a programação de 2026. Confira!

Lollapalooza Brasil acontece entre os dias 20 e 22 de março de 2026 | Reprodução/Lollapalooza/Instagram

O Lollapalooza Brasil está de volta e promete agitar o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 20 e 22 de março de 2026. Com uma programação recheada de artistas renomados e novas promessas da música, o festival se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural brasileiro. A edição deste ano traz um line-up diversificado que atende a todos os gostos, desde pop até rock, passando por hip-hop e eletrônica.

A importância do Lollapalooza vai além da música; ele representa um espaço onde diferentes culturas se encontram e se celebram. O festival não apenas promove grandes nomes da indústria musical, mas também dá visibilidade a artistas emergentes que estão moldando o futuro da música. Além disso, o evento é uma vitrine para tendências culturais e sociais, refletindo a diversidade e a criatividade do Brasil.

Line-up imperdível

Sexta-feira (20/03)

No primeiro dia do festival, a sexta-feira, os fãs poderão desfrutar de performances de Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Deftones, que prometem trazer energia e emoção ao palco. Esses artistas são conhecidos por suas performances cativantes e músicas que ressoam com o público jovem. Sabrina Carpenter, por exemplo, tem conquistado fãs com seu estilo pop vibrante e letras envolventes.

Sábado (21/03)

No sábado, as atenções se voltam para Skrillex, Lewis Capaldi e Chappell Roan novamente. Skrillex é um ícone da música eletrônica e sua apresentação é sempre um espetáculo à parte. Lewis Capaldi, com sua voz poderosa e baladas emocionantes, certamente tocará o coração dos presentes. A presença de Chappell Roan nos dois dias destaca sua crescente popularidade no cenário musical atual.

Atrações do Domingo (22/03): um grande encerramento

O domingo será encerrado em grande estilo com as apresentações de Tyler, The Creator, Lorde e Turnstile. Tyler é conhecido por suas performances inovadoras e seu estilo único que mistura rap com elementos de outros gêneros musicais. Lorde traz uma abordagem mais introspectiva com suas letras poéticas e melodias cativantes. Já Turnstile promete agitar o público com seu som energético que mistura punk rock com influências modernas.

Além dos cabeças de cartaz, o festival contará com uma variedade impressionante de artistas como Interpol, Addison Rae, Marina, TV Girl, Katseye, Peggy Gou, entre outros. Essa diversidade garante que todos os gostos sejam atendidos ao longo dos três dias de festividades.

A experiência Lollapalooza

Cabe destacar que o Lollapalooza não é apenas sobre as apresentações musicais; é uma experiência completa que envolve arte, gastronomia e interações sociais. O festival oferece diversas opções gastronômicas que vão desde pratos típicos brasileiros até opções internacionais, garantindo que todos possam desfrutar de uma refeição deliciosa enquanto assistem aos shows.

A área do festival também conta com espaços dedicados à arte e à cultura local, onde artistas podem expor suas obras e interagir com o público. Isso cria um ambiente vibrante onde a criatividade flui livremente, tornando cada edição única.

Ingressos

A venda dos ingressos já está disponível por meio do site oficial do Lollapalooza Brasil. Os fãs podem optar por diferentes tipos de ingressos, incluindo passes diários ou pacotes para os três dias do evento. É importante ficar atento às datas de venda, pois os ingressos costumam esgotar rapidamente devido à alta demanda.

