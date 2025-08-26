López e Vitor Roque brilham outra vez e Palmeiras derrota o Sport

Campeonato Brasileiro 2025: Palmeiras x Sport. — Foto: Michel Nunes/Código 19/Agência O Globo

A dupla de atacantes foi responsável por dois dos três gols do alviverde no triunfo, por 3 a 0, em casa.

Contra o Sport em casa, o Palmeiras demorou 13 minutos para se encontrar no jogo, mas quando o fez não deu chances para o lanterna do campeonato voltar. Aos 14 ,a dupla Vitor Roque e Flaco López apareceu outra vez e o argentino abriu o placar. Depois disso foram várias oportunidades para ampliar e vários erros de finalização.

No início da segunda etapa, contudo, os gols que faltaram no primeiro tempo vieram: aos 10, Vitor Roque cruzou e Flaco López marcou, e, aos 13, Maurício levantou e Gómez completou.

O alviverde continuou tendo oportunidades nos minutos seguintes, só que não conseguiu fazer mais gols e por isso ficou no 3 a 0, subindo novamente para a segunda colocação.

Após o jogo, o centroavante Flaco López falou sobre o momento dele e da dupla com Vitor Roque:

“Ele dá muita opção pro time e pessoalmente me ajuda muito em todos os aspectos do ataque. Jogar com mais um centroavante é muito mais fácil para mim e da qualidade do Vitor, muito mais!”

Como o Flamengo também venceu, o alviverde segue a quatro pontos da liderança do campeonato.

Os conselheiros do Corinthians elegeram, na noite dessa segunda-feira (25), o novo presidente do clube até o final do ano que vem. Trata-se de Osmar Stábile, que já vinha exercendo o cargo de maneira interina desde o impeachment de Augusto Mello em maio.

Dentro de campo, o alvinegro se prepara para o duelo desta quarta-feira (27) contra o Athletico Paranaense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O volante Raniele será desfalque pelo terceiro amarelo.

O São Paulo divulgou ontem que o meia Marcos Antônio sofreu uma lesão muscular na coxa, mas que o atleta deve ter condições de enfrentar a LDU pela Libertadores, dia 18. Por outro lado, o atacante André Silva teve um problema mais sério no joelho e por isso desfalcará o time por cerca de três meses.

Já no Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda prepara o time para a estreia dele no domingo contra o Fluminense. O atacante Neymar, que teve um edema na coxa, é dúvida.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/07:14:10

