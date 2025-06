Los Angeles decreta toque de recolher noturno e realiza prisões em protestos contra batidas anti-imigrantes

O prefeito de Los Angeles declarou toque de recolher noturno no centro da cidade, em uma tentativa de acabar com a violência que marcou os protestos contra as batidas anti-imigrantes nos últimos dias | Foto: © Ethan Swope / AP / RFI

A polícia efetuou as primeiras prisões de pessoas que violaram o toque de recolher imposto na terça-feira (10) pela prefeita Karen Bass, em Los Angeles, no quinto dia de protestos, por vezes violentos, contra a política de imigração do governo Trump.

Texas, outro estado com grande população latina, anunciou o envio da Guarda Nacional e de centenas de fuzileiros navais para reprimir os protestos contra as batidas anti-imigrantes, que levaram a confrontos com a polícia.

“Vários grupos continuam se reunindo, e prisões em massa estão em andamento. O toque de recolher está em vigor”, disse a polícia da megacidade californiana. Segundo o Los Angeles Times, 25 pessoas foram presas.

Algumas horas antes, a prefeita democrata Karen Bass anunciou “um toque de recolher no centro de Los Angeles para impedir atos de vandalismo e saques”, das 20h (horário local) às 6h de quarta-feira, 11. “Ontem à noite, 23 estabelecimentos comerciais foram saqueados, e acho que, se você andar pelo centro de Los Angeles, verá pichações por toda parte, causando danos significativos a estabelecimentos comerciais e a diversas propriedades”, acrescentou.

Desde sexta-feira, a segunda maior cidade dos EUA, com grande população hispânica, tem sido palco de confrontos entre manifestantes que denunciam as operações do ICE ((Agência Federal de Imigração e Alfândega dos EUA) contra imigrantes ilegais — e policiais com equipamento de choque. No entanto, esses confrontos permaneceram esporádicos e localizados.

Calmaria na terça-feira

Na manhã de terça-feira, a calma havia retornado ao centro de Los Angeles após mais uma noite de vandalismo e saques no distrito de Downtown. A prefeita Karen Bass distingue claramente os saqueadores noturnos dos manifestantes diurnos, mas as imagens de destruição, descritas pelo correspondente da RFI, servem à mensagem de Donald Trump sobre seu desejo de restaurar a lei e a ordem em Los Angeles.

As ruas permaneceram relativamente calmas na quarta-feira, no centro de Los Angeles, incluindo o bairro de Little Tokyo, após um impasse noturno entre manifestantes — que dispararam fogos de artifício contra policiais — e os agentes, que responderam com gás lacrimogêneo.

No entanto, policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) intervieram para prender centenas de manifestantes em frente a um tribunal. Um pouco mais adiante, cerca de cem pessoas entraram em uma rodovia, interrompendo brevemente o trânsito.

“Anarquia”

Neste episódio, que se tornou tema de intensa rivalidade política entre o governo Trump e líderes do Partido Democrata, o republicano Gregg Abbott, governador do Texas, um grande estado do sul que faz fronteira com o México e abriga uma grande população latina, anunciou na noite de terça-feira o envio da Guarda Nacional.

“Protestos pacíficos são legais. Atacar pessoas ou propriedades é ilegal e resultará em prisões”, disse ele, enquanto, ao longo dos dias, algumas manifestações e confrontos eclodiram em outras partes dos Estados Unidos.

No início da noite de terça-feira, milhares de pessoas marcharam no sul de Manhattan, na cidade de Nova York. Do outro lado do espectro político, o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, está disparando ataques contra Donald Trump e pretende contestar sua decisão de mobilizar as forças armadas em seu estado, reduto democrata, na justiça.

Em um discurso na noite de terça-feira, ele denunciou um “abuso de poder descarado”. “Implantar combatentes treinados nas ruas é algo sem precedentes e ameaça os próprios alicerces da nossa democracia”, denunciou Gavin Newsom, considerado um potencial candidato à Casa Branca em 2028, em um comunicado. “Donald Trump está se comportando como um tirano, não como um presidente”, acusou.

“Até que o perigo passe”

O presidente republicano, que frequentemente insulta e zomba de Newsom, já enviou a Guarda Nacional, uma força de reserva, para a Califórnia contra a vontade das autoridades locais, e centenas de fuzileiros navais são esperados como reforços.

“Essa ilegalidade não continuará. Não permitiremos que agentes federais sejam atacados, nem permitiremos que uma cidade americana seja invadida e conquistada por inimigos estrangeiros”, declarou Donald Trump na terça-feira, durante um discurso em uma base militar.

Ele ameaçou invocar a Lei da Insurreição, um estado de emergência que dá ao presidente o poder de usar as Forças Armadas em missões de segurança em solo americano.

Cerca de 700 fuzileiros navais — uma força de elite normalmente usada em operações externas — se juntarão aos 4 mil reservistas da Guarda Nacional já mobilizados por Donald Trump, que tem sido criticado por tomar medidas consideradas desproporcionais.

Quanto tempo durará esse envio de tropas — que o Pentágono estima em US$ 134 milhões? “Até que o perigo passe”, respondeu Donald Trump.

