Loterias têm vários jogos com prêmios acumulados; confira

Os apostadores têm várias chances de conquistar prêmios. | ( Wagner Almeida / Diário do Pará)

Os prêmios acumulados são da +Milionária, Mega-Sena, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena e Super Sete. Veja valores para os ganhadores e como funcionam os sorteios

Nesta semana, as Loterias Caixa realizarão 7 sorteios com diferentes maneiras de levar prêmios milionários para casa. Dentre os jogos mais conhecidos estão a Mega-Sena, Lotomania, Quina e Timemania. Os apostadores têm várias chances de conquistar prêmios.

No último sábado (22), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 235 da +Milionária. Porém, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas e os dois trevos que foram sorteados. A previsão é de que o prêmio do próximo concurso alcance R$ 61 milhões. O sorteio seguinte será realizado na quarta-feira (26).

A +Milionária é uma loteria oferecida pela Caixa Econômica Federal, onde os apostadores têm a oportunidade de escolher seis números entre 1 e 50, além de dois números entre 1 e 6. Confira no box ao lado os outros principais sorteios que acontecem nos próximos dias.

Próximos sorteios

Mega-sena

Nenhuma pessoa conseguiu acertar as seis dezenas que foram sorteadas no sábado (22), durante o concurso 2843 da Mega-Sena. O próximo sorteio acontecerá na terça-feira (25), com um prêmio estimado em R$ 14,5 milhões. Para jogar na modalidade, o apostador deve marcar de seis a vinte números no volante, dentre os sessenta disponíveis. A aposta mínima, que permite marcar seis dezenas, custa R$ 5,00.

Quina

No sorteio do concurso 6687 da Quina, que aconteceu no sábado (22), nenhum jogador acertou as cinco dezenas. Assim, o prêmio acumulou e agora é estimado em R$ 11 milhões. Para participar do jogo da Quina, é necessário selecionar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis.

Lotomania

Nenhum apostador conseguiu acertar as 20 dezenas sorteadas no concurso 2749 da Lotomania, na sexta-feira (21). A previsão para o prêmio do próximo sorteio, nesta segunda-feira (24), é de R$ 10,5 milhões. Para jogar na Lotomania, é necessário selecionar 50 números entre os 100 disponíveis no bilhete. No entanto, também é permitido escolher menos de 50 números e deixar que o sistema complete a aposta.

Timemania

No sábado (22), aconteceu o concurso 2221 da Timemania. Como não houve ganhadores que poderiam acertar os 7 números sorteados, o prêmio acumulou para R$ 7,5 milhões. O próximo sorteio está previsto para terça-feira (25). Na Timemania, os jogadores devem selecionar 10 números entre os 80 disponíveis no volante, além de escolher um time do coração. São sorteados sete números, e as apostas que acertarem de três a sete números ganham prêmios. Também há uma recompensa para quem acertar o Time do Coração.

Dupla sena

O concurso 2790 da Dupla Sena ocorreu na sexta-feira (21/03) e não teve vencedores. O prêmio acumula e chega a R$ 10 milhões para o próximo sorteio, nesta segunda-feira (24). Para participar da Dupla Sena, o jogador escolhe de 6 a 15 números entre os cinquenta disponíveis no bilhete, apostando em dois sorteios por concurso. Nesta modalidade, os prêmios são para aqueles que acertarem 3, 4, 5 ou 6 números em um ou nos dois sorteios.

Super sete

O sorteio da Super Sete 672, realizado na sexta-feira passada (21), não contou com vencedores na faixa principal. Assim, o prêmio acumulou e o próximo concurso, nesta segunda-feira (24), pode oferecer R$ 600 mil. A Super Sete é uma das opções das Loterias Caixa na qual o jogador deve selecionar, pelo menos, 1 número em cada uma das 7 colunas disponíveis, variando de 0 a 9. Para se tornar um ganhador, é necessário acertar os 7 números sorteados.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/08:59:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...