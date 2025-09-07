Lotofácil da Independência: veja de onde são as 54 apostas vencedoras

Lotofácil da Independência foi sorteada neste sábado (6) (Foto Alan Pedro, DC)

Outras 9661 apostas de todo o país acertaram 14 dezenas e ganharam prêmios de R$ 2.008,81

No total, 54 apostas acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência e garantiram prêmios de R$ 4.293.824,84, sorteada pela Caixa neste sabado (6). Os sortudos são de 16 estados diferentes.

Outras 9661 apostas de todo o país acertaram 14 dezenas e ganharam prêmios de R$ 2.008,81. A Lotofácil premiou também quem garantiu 13, 12 e 11 acertos, com valores entre R$ 7 e R$ 35.

Veja de onde são as apostas vencedoras da Lotofácil da Independência 2025

*Salvador/BA: Loteria Shopping Cajazeiras – Bolão – R$4.293.824,70

*Fortaleza/CE: Loteria J. Nobre – Simples – R$4.293.824,84

*Juazeiro do Norte/CE: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

*Brasilia/DF: Loteria L-Norte – Bolão – R$4.293.824,00

*Brasilia/DF: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

*Brasilia/DF: Loterica Show De Bola – Bolão – R$4.293.824,50

*Brasilia/DF: Marangon Loterias – Simples – R$4.293.824,84

*Serra/ES: Loteria Jacaraipe – Simples – R$4.293.824,84

*Vitoria/ES: Lane Loteria – Bolão – R$4.293.824,84

*Goiania/GO: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

*Piracanjuba/GO: Caminho Da Sorte Loterias – Bolão – R$4.293.824,73

*Sao Luis/MA: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

*Campo Grande/MS: Loterica Da Fortuna – Bolão – R$4.293.824,76

*Ananindeua/PA: Centro Lotrico Zebrao – Simples – R$4.293.824,84

*Belem/PA: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

*Parauapebas/PA: Loterica Carajas – Bolão – R$4.293.824,70

*Conceicao/PB: Vale Da Sorte – Bolão – R$4.293.824,75

*Joao Pessoa/PB: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

*Olinda/PE: Loteria Jardim Atlantico – Bolão – R$4.293.824,40

*Petrolina/PE: Ouro Do Vale – Simples – R$4.293.824,84

*Curitiba/PR: Fenix Loterias – Bolão – R$4.293.824,00

*Curitiba/PR: Loterica Dia D – Bolão – R$4.293.824,58

*Engenheiro Beltrao/PR: Loterica Beltrao – Bolão – R$4.293.824,64

*Londrina/PR: Loterica Catuai – Simples – R$4.293.824,84

*Toledo/PR: Nipo Loterias – Bolão – R$4.293.824,82

*Angra Dos Reis/RJ: Rota Da Sorte – Simples – R$4.293.824,84

*Niteroi/RJ: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

*Rio De Janeiro/RJ: Sortex – Bolão – R$4.293.824,26

*Sao Pedro Da Aldeia/RJ: Loteria Clima De Sorte – Simples – R$4.293.824,84

*Natal/RN: Loteria Pe Quente Alecrim – Bolão – R$4.293.824,80

*Natal/RN: Loterias Ponto Da Sorte – Bolão – R$4.293.824,30

*Porto Velho/RO: Loterica Samir – Bolão – R$4.293.824,75

*Canoas/RS: Loterica Metropolitana – Bolão – R$4.293.824,82

*Americana/SP: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

*Aruja/SP: Loterica Aruja – Simples – R$4.293.824,84

*Campinas/SP: Loterica Paulistao – Bolão – R$4.293.824,70

*Capao Bonito/SP: Loterica Capao Bonito – Simples – R$4.293.824,84

*Itapecerica Da Serra/SP: Jacira Loterica Ltda – Simples – R$4.293.824,84

*Itapecerica Da Serra/SP: Valo Loterica Ltda – Bolão – R$4.293.824,50

*Jundiai/SP: Jundiai Da Sorte Loterias – Eloy Chaves – Bolão – R$4.293.824,70

*Jundiai/SP: Lago Azul Loterias – Bolão – R$4.293.824,50

*Osasco/SP: Loterica Fabri – Bolão – R$4.293.824,68

*Osasco/SP: To Loterias Ltda Me – Bolão – R$4.293.824,00

*Sao Bernardo Do Campo/SP: Eldorado Loterias – Simples – R$4.293.824,84

*Sao Jose Do Rio Preto/SP: Loterica Rei Midas – Bolão – R$4.293.824,80

*Sao Jose Dos Campos/SP: Loterica Sorte Do Bosque – Bolão – R$4.293.824,80

*Sao Paulo/SP: Aposta Loterica – Simples – R$4.293.824,84

*Sao Paulo/SP: Cantinho Da Sorte Loteria P Lopes Ltda – Bolão – R$4.293.824,84

*Sao Paulo/SP: Grande Premio – Simples – R$4.293.824,84

*Sao Paulo/SP: Legal Loterias – Bolão – R$4.293.824,50

*Sao Paulo/SP: Loterica Carlos Sampaio Mmc – Simples – R$4.293.824,84

*Sao Paulo/SP: Loterica Jd Angela – Simples – R$4.293.824,84

*Sao Paulo/SP: Loterica Mateo Bei – Bolão – R$4.293.824,80

*Sao Paulo/SP: Loterica Pamplona Ltda – Bolão – R$4.293.824,73

Como foi a Lotofácil da Independência

A Caixa sorteou neste sábado (6) o prêmio de R$ 220 milhões da Lotofácil da Independência 2025. A transmissão do concurso foi feita pelo canal da Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumularia. Ou seja, caso nenhum apostador tivesse acertado os 15 números da faixa principal, o prêmio seria dividido entre os acertadores de 14 números — e assim por diante.

Veja os números sorteados na Lotofácil de Independência 2025

14 – 23 – 06 – 15 – 08 – 17 – 20 – 16 – 21 – 05 – 03 – 12 – 09 – 13 – 22

