Lotofácil da Independência: veja de onde são as 54 apostas vencedoras
Lotofácil da Independência foi sorteada neste sábado (6) (Foto Alan Pedro, DC)
Outras 9661 apostas de todo o país acertaram 14 dezenas e ganharam prêmios de R$ 2.008,81
No total, 54 apostas acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência e garantiram prêmios de R$ 4.293.824,84, sorteada pela Caixa neste sabado (6). Os sortudos são de 16 estados diferentes.
Outras 9661 apostas de todo o país acertaram 14 dezenas e ganharam prêmios de R$ 2.008,81. A Lotofácil premiou também quem garantiu 13, 12 e 11 acertos, com valores entre R$ 7 e R$ 35.
Veja de onde são as apostas vencedoras da Lotofácil da Independência 2025
*Salvador/BA: Loteria Shopping Cajazeiras – Bolão – R$4.293.824,70
*Fortaleza/CE: Loteria J. Nobre – Simples – R$4.293.824,84
*Juazeiro do Norte/CE: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84
*Brasilia/DF: Loteria L-Norte – Bolão – R$4.293.824,00
*Brasilia/DF: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84
*Brasilia/DF: Loterica Show De Bola – Bolão – R$4.293.824,50
*Brasilia/DF: Marangon Loterias – Simples – R$4.293.824,84
*Serra/ES: Loteria Jacaraipe – Simples – R$4.293.824,84
*Vitoria/ES: Lane Loteria – Bolão – R$4.293.824,84
*Goiania/GO: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84
*Piracanjuba/GO: Caminho Da Sorte Loterias – Bolão – R$4.293.824,73
*Sao Luis/MA: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84
*Campo Grande/MS: Loterica Da Fortuna – Bolão – R$4.293.824,76
*Ananindeua/PA: Centro Lotrico Zebrao – Simples – R$4.293.824,84
*Belem/PA: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84
*Parauapebas/PA: Loterica Carajas – Bolão – R$4.293.824,70
*Conceicao/PB: Vale Da Sorte – Bolão – R$4.293.824,75
*Joao Pessoa/PB: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84
*Olinda/PE: Loteria Jardim Atlantico – Bolão – R$4.293.824,40
*Petrolina/PE: Ouro Do Vale – Simples – R$4.293.824,84
*Curitiba/PR: Fenix Loterias – Bolão – R$4.293.824,00
*Curitiba/PR: Loterica Dia D – Bolão – R$4.293.824,58
*Engenheiro Beltrao/PR: Loterica Beltrao – Bolão – R$4.293.824,64
*Londrina/PR: Loterica Catuai – Simples – R$4.293.824,84
*Toledo/PR: Nipo Loterias – Bolão – R$4.293.824,82
*Angra Dos Reis/RJ: Rota Da Sorte – Simples – R$4.293.824,84
*Niteroi/RJ: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84
*Rio De Janeiro/RJ: Sortex – Bolão – R$4.293.824,26
*Sao Pedro Da Aldeia/RJ: Loteria Clima De Sorte – Simples – R$4.293.824,84
*Natal/RN: Loteria Pe Quente Alecrim – Bolão – R$4.293.824,80
*Natal/RN: Loterias Ponto Da Sorte – Bolão – R$4.293.824,30
*Porto Velho/RO: Loterica Samir – Bolão – R$4.293.824,75
*Canoas/RS: Loterica Metropolitana – Bolão – R$4.293.824,82
*Americana/SP: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84
*Aruja/SP: Loterica Aruja – Simples – R$4.293.824,84
*Campinas/SP: Loterica Paulistao – Bolão – R$4.293.824,70
*Capao Bonito/SP: Loterica Capao Bonito – Simples – R$4.293.824,84
*Itapecerica Da Serra/SP: Jacira Loterica Ltda – Simples – R$4.293.824,84
*Itapecerica Da Serra/SP: Valo Loterica Ltda – Bolão – R$4.293.824,50
*Jundiai/SP: Jundiai Da Sorte Loterias – Eloy Chaves – Bolão – R$4.293.824,70
*Jundiai/SP: Lago Azul Loterias – Bolão – R$4.293.824,50
*Osasco/SP: Loterica Fabri – Bolão – R$4.293.824,68
*Osasco/SP: To Loterias Ltda Me – Bolão – R$4.293.824,00
*Sao Bernardo Do Campo/SP: Eldorado Loterias – Simples – R$4.293.824,84
*Sao Jose Do Rio Preto/SP: Loterica Rei Midas – Bolão – R$4.293.824,80
*Sao Jose Dos Campos/SP: Loterica Sorte Do Bosque – Bolão – R$4.293.824,80
*Sao Paulo/SP: Aposta Loterica – Simples – R$4.293.824,84
*Sao Paulo/SP: Cantinho Da Sorte Loteria P Lopes Ltda – Bolão – R$4.293.824,84
*Sao Paulo/SP: Grande Premio – Simples – R$4.293.824,84
*Sao Paulo/SP: Legal Loterias – Bolão – R$4.293.824,50
*Sao Paulo/SP: Loterica Carlos Sampaio Mmc – Simples – R$4.293.824,84
*Sao Paulo/SP: Loterica Jd Angela – Simples – R$4.293.824,84
*Sao Paulo/SP: Loterica Mateo Bei – Bolão – R$4.293.824,80
*Sao Paulo/SP: Loterica Pamplona Ltda – Bolão – R$4.293.824,73
Como foi a Lotofácil da Independência
A Caixa sorteou neste sábado (6) o prêmio de R$ 220 milhões da Lotofácil da Independência 2025. A transmissão do concurso foi feita pelo canal da Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube.
Por se tratar de um concurso especial, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumularia. Ou seja, caso nenhum apostador tivesse acertado os 15 números da faixa principal, o prêmio seria dividido entre os acertadores de 14 números — e assim por diante.
Veja os números sorteados na Lotofácil de Independência 2025
14 – 23 – 06 – 15 – 08 – 17 – 20 – 16 – 21 – 05 – 03 – 12 – 09 – 13 – 22
