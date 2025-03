Lotomania 2746: apostador de Bragança fatura R$ 42 mil

(Foto: Reprodução) – Um apostador de Bragança, no Pará, acertou 19 números e garantiu um prêmio R$ 42 mil.

Na noite desta sexta-feira, 14 de junho, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2746 da Lotomania. O prêmio principal, que acumulou, chegou a impressionantes R$ 7,2 milhões. No entanto, um apostador de Bragança, no Pará, acertou 19 números e garantiu um prêmio R$ 42 mil.

Confira os números sorteados:

00 05 11 18 30 39 40 46 47 49 50 55 58 60 68 69 81 84 85 86

Como jogar na Lotomania

A Lotomania é conhecida por ser uma das loterias mais simples e acessíveis do Brasil. Para participar, o apostador escolhe 50 números entre 0 e 99. Os prêmios são distribuídos para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até mesmo nenhum número.

Além da opção tradicional de marcar os números no volante, os jogadores podem:

Escolher menos de 50 números e deixar que o sistema complete a aposta automaticamente.

Optar pela Surpresinha, onde o sistema seleciona todos os números aleatoriamente.

Usar a Teimosinha para concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Fazer uma Aposta-Espelho, onde o sistema seleciona os 50 números restantes que não foram escolhidos no jogo original.

O valor da aposta é fixo e custa apenas R$ 3,00, tornando-a acessível para todos os bolsos.

Sorteios e probabilidades

Os sorteios da Lotomania acontecem três vezes por semana: segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h. As probabilidades de ganhar em cada faixa de premiação são as seguintes:

Faixa de Acertos Probabilidade

20 números 1 em 11.372.635

19 números 1 em 352.551

18 números 1 em 24.235

17 números 1 em 2.776

16 números 1 em 472

15 números 1 em 112

0 números 1 em 11.372.635

Acumulação de prêmios

Caso não haja ganhadores na faixa principal (20 acertos), o prêmio acumula para o próximo concurso. Além disso, se não houver apostas premiadas na 7ª faixa (0 acertos), o valor também acumula para a faixa de 20 acertos no concurso seguinte. Nas demais faixas, os prêmios acumulam em suas respectivas categorias.

