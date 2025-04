Lua Cheia deste domingo será a “Lua Cor-de-Rosa”; entenda o significado

Foto: Getty Images | A Lua Cheia de abril está documentada na tradição dos nativos da América do Norte e marca também o começo da semana da Páscoa.

Os apaixonados por astronomia já podem se preparar: a próxima Lua Cheia acontece neste domingo, 13 de abril, e traz um nome especial. Conhecida como “Lua Cor-de-Rosa”, essa fase lunar carrega um significado cultural e simbólico ligado à chegada da primavera no hemisfério norte.

De acordo com a tradicional publicação norte-americana Farmer’s Almanac, o nome não tem relação com a coloração do satélite, mas sim com o florescimento da Phlox subulata, uma planta silvestre de tom rosado que brota nesta época do ano em regiões dos Estados Unidos e Canadá. A denominação é originária de costumes de povos indígenas da América do Norte, que associavam as fases da Lua a eventos naturais e mudanças sazonais.

Além disso, a Lua Cheia de abril marca simbolicamente o início da semana da Páscoa e o começo da primavera no hemisfério norte, época de renovação e transição.

Apesar do nome poético, a “Lua Cor-de-Rosa” terá o mesmo aspecto visual das demais Luas Cheias. Para quem quiser observar o fenômeno com mais nitidez, o ideal é procurar um local afastado de áreas urbanas, onde a poluição luminosa é menor e o céu noturno se revela com mais clareza.

Fonte: Notícias ao minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2025/13:12:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...