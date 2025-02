Lua de sangue e meteoros; veja os eventos celestes de 2025

(Foto: Reprodução) – O próximo evento astronômico ocorrerá em 28 de fevereiro, quando sete planetas – Saturno, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Marte, Urano e Netuno – estarão alinhados.

Lua de sangue, chuvas de meteoros e superluas. O calendário astronômico de 2025 está repleto de eventos celestes que serão visíveis de todo o globo.

Lua de Sangue: a noite do dia 13 de março promete um eclipse lunar total visível em todas as regiões do Brasil. O fenômeno deve começar às 2h09 com ápice às 3h58. Na ocasião, a Lua assumirá uma coloração avermelhada.

Chuva de Meteoros: a primeira chuva de meteoros prevista para 2025 é a Líridas, ativa de 16 de abril a 25 de abril, com pico em 22 de abril. Confira abaixo o calendário completo de chuva de meteoros.

Superlua: ao todo terão três superluas em 2025 – 6 de outubro, 5 de novembro e em 4 de dezembro.

O primeiro eventos celeste de 2025 ocorreu em 21 de janeiro, com o alinhamento dos planetas Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Vênus e Saturno.

Em 12 de agosto Vênus e Júpiter estarão em conjunção. O fenômeno acontece quando um planeta se alinha com uma lua, estrela ou outro planeta de forma que, quando vistos da Terra, eles parecem estar colidindo.

Chuvas de meteoros

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra encontra detritos de asteroides e cometas. Para conseguir visualizar o evento é preciso estar em um local com campo de visão amplo e sem interferência de luz artificial.

Líridas: ativa de 16 de abril a 25 de abril (pico em 22 de abril).

Eta Aquáridas: ativa de 19 de abril a 28 de maio (pico em 5 de maio).

Alfa Capricornídeos: ativa de 3 de julho a 15 de agosto (pico em 30 de julho).

Delta Aquáridas: ativa de 12 de julho a 23 de agosto (pico em 30 de julho).

Perseidas: ativa de 17 de julho a 24 de agosto (pico em 12 de agosto).

Oriônidas: ativa de 2 de outubro a 7 de novembro (pico em 22 de outubro).

Leônidas: ativa de 6 de novembro a 30 de novembro (pico em 17 de novembro).

Pupidas-velidas: ativa de 1 de dezembro a 15 de dezembro (pico em 14 de dezembro).

Geminídeas: ativa de 4 de dezembro a 17 de dezembro (pico em 14 de dezembro).

