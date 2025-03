Lua de Sangue será visível na madrugada desta 6ª. Saiba como assistir

Foto: Getty Images | Fenômeno poderá ser acompanhado em todo o Brasil entre a noite desta quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira

O eclipse total da Lua, em que o Sol, a Terra e Lua estarão alinhados e a Lua passará sob a sombra da Terra, ocorrerá entre a noite desta quinta-feira (13/3) e a madrugada desta sexta (14/3). O fenômeno, conhecido como Lua de Sangue, poderá ser visto a olho nu por espectadores de todas as Américas (Sul, Norte e Central).

O evento atingirá sua totalidade às 3h58 da manhã (horário de Brasília) desta sexta, quando a sombra da Terra cobrirá completamente a Lua, que ficará avermelhada devido à ausência de luz solar direta.

Em todo o Brasil, o fenômeno pode ser observado a olho nu, mas binóculos e telescópios podem ajudar, assim como procurar locais com pouca poluição luminosa para melhor visualização.

O Observatório Nacional fará transmissão ao vivo do eclipse a partir da 0h30 desta sexta. Para acompanhar, basta acessar o YouTube do instituto de pesquisa.

A Lua de Sangue será visível totalmente na América do Norte e América do Sul e não ocorria desde 2022.

Dicas para assistir à Lua de Sangue:

Procure um local com pouca iluminação. A luz artificial das cidades pode atrapalhar a visualização do eclipse. O ideal é um local mais escuro, como um parque ou uma área rural, para ter uma melhor visão do céu noturno.

Certifique-se nos sites de meteorologia de que o céu estará limpo no momento do eclipse. Nuvens podem bloquear a visão do fenômeno.

Prepare-se para uma noite longa: programe um alarme para não perder o início do eclipse. Tenha em mente que o eclipse lunar pode durar horas.

O eclipse lunar total poderá ser avistado novamente em 7 e 8 de setembro. Porém, a Lua de Sangue será mais visível nas regiões asiáticas.

Beleza do cosmos

O fenômeno de março de 2025 será um evento astronômico de grande relevância, tanto para observadores casuais quanto para a comunidade científica. É uma oportunidade para apreciar a beleza do cosmos e refletir sobre os fenômenos naturais que ocorrem além do nosso planeta.

Observatórios e planetários em todo o Brasil estão organizando eventos especiais para a observação da Lua de Sangue. Locais como praias, campos e áreas rurais, longe das luzes da cidade, são ideais para apreciar o evento.

A experiência de observar a Lua de Sangue a olho nu é uma oportunidade única para entusiastas da astronomia e curiosos.

