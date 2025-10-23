Publicação Nº 0232/2025 – LUAN HENRIQUE BALEEIRO PINHEIRO (SÍTIO RIO BONITO)

LUAN HENRIQUE BALEEIRO PINHEIRO, CPF: 047.925.681-02, posseiro do imóvel rural denominado SÍTIO RIO BONITO, localizada na Rod. BR 163, KM 1.160, sentido Cuiabá-Santarém, deste adentrando 7 km na Vicinal Guisa, até a sede da propriedade, no município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos de número 064/2025.

