Lucas Paquetá pode ser banido do futebol nesta sexta-feira

(Foto: Reprodução) – Lucas Paquetá responde por quatro violações à Regra E5.1 da federação, relacionadas à sua conduta em partidas do West Ham.

A FA (Federação Inglesa de Futebol) deve divulgar nesta sexta-feira (25) o aguardado desfecho do caso envolvendo Lucas Paquetá. A decisão é crucial para o futuro do meia brasileiro, que corre o risco de ser banido do futebol de forma definitiva pela entidade inglesa.

Paquetá, que defende o West Ham, foi contratado pelo clube inglês por 51 milhões de libras (cerca de R$ 379 milhões).

Segundo apuração da CNN, a decisão deve sair no início da tarde desta sexta-feira, observando o fuso horário do Brasil. Os representantes de Paquetá já estão em Londres para acompanhar o desfecho do julgamento.

A imprevisibilidade torna a situação apreensiva para as partes envolvidas. Diante da possibilidade de banimento, a carreira de Lucas Paquetá está em risco.

Relembre o caso

O meia, que atuou no Flamengo e na Seleção Brasileira, foi formalmente acusado pela FA em maio de 2024, após dez meses de investigação. O andamento do processo disciplinar foi marcado por atrasos que causaram incômodo tanto ao jogador quanto ao West Ham.

A audiência começou em 17 de março, com a expectativa inicial de que o veredito fosse divulgado em até três semanas.

Lucas Paquetá responde por quatro violações à Regra E5.1 da federação, relacionadas à sua conduta em partidas do West Ham.

O jogador foi acusado de ter forçado cartões amarelos em quatro partidas da equipe inglesa na Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Os jogos foram contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth.

A FA solicita a suspensão definitiva do atleta das competições esportivas.

Além dessas, o brasileiro também enfrenta outras duas acusações. De acordo com o jornal britânico The Sun, Paquetá teria utilizado um segundo celular enquanto o aparelho principal estava sob posse da FA. Após reaver o dispositivo, ele teria descartado o telefone reserva, o que pode ser interpretado como tentativa de obstrução da investigação, resultando em dois agravantes no caso.

No Brasil, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas havia aprovado o relatório final que solicitava o indiciamento de Bruno Tolentino, tio de Paquetá, por suspeita de participação no esquema de manipulação de resultados.

De acordo com as apurações conduzidas no Senado, Tolentino teria repassado grandes quantias de dinheiro para atletas — incluindo uma transferência de R$ 30 mil para o ex-Botafogo Luiz Henrique, em 6 de fevereiro de 2023.

Paquetá e a FA apresentaram suas defesas perante um comitê independente, que é quem tomará a decisão definitiva. Tanto a Federação Inglesa quanto o jogador podem recorrer da sentença.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/14:34:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...