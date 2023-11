Lucas Souza desiste do reality A Fazenda 15

Foto:© Reprodução – A informação também foi confirmada pela assessoria da Record

O peão Lucas Souza desistiu oficialmente de A Fazenda 15 (Record). Na tarde desta quarta-feira (22), o ex-militar teria batido o sino e largado o programa. Após a transmissão ter sido interrompida no PlayPlus, um comunicado foi dado aos peões na televisão da sala, dizendo que ele deixou a disputa. A informação também foi confirmada pela assessoria da Record ao F5.

“O peão Lucas Souza desistiu oficialmente da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo, mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas”, diz o texto exibido na TV da sala, ao restante dos peões.

As reações foram diversas dentro da casa. Jaquelline Grohalski, que se envolveu com o peão, foi vista chamando o parceiro de jogo e ficou desesperada, chorando por vários minutos. CezarBlack, por sua vez, ficou chocado e sem palavras.

Nos últimos dias, Lucas teve desentendimentos com o ex-BBB, que citou o nome de Jojo Todynho, a ex-mulher do desistente, fazendo com que ele se exaltasse.

O pronunciamento oficial sobre a desistência deve ser dado no programa desta noite.

Fonte: POR FOLHAPRESS / Jornal Folha do Progresso em 22/11/2023/17:45:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...