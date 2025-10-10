Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF: ‘Continuarei a trabalhar por tempo de paz e fraternidade’

Luís Roberto Barroso, ministro e presidente do STF — Foto: Antonio Augusto/STF

Agora, cabe a Lula indicar um novo nome para ocupar o lugar de Barroso.

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou, nesta quinta-feira (9), a aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal (STF). Barroso vinha sinalizando que poderia antecipar a saída da corte, que estava prevista apenas para 2033, quando completa 75 anos. Agora, cabe a Lula indicar um novo nome para ocupar o lugar de Barroso.

Barroso afirmou que “o Brasil lhe deu tudo o que tem”, e “muito além do que sonhou”. Em discurso emocionado de despedida, o ministro afirmou que “o radicalismo é inimigo da verdade”, que “a civilidade e a empatia vêm antes da ideologia e das escolhas políticas”, e que continuará trabalhando por um tempo “de paz e fraternidade”:

“Continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. […] A civilidade e a empatia vêm antes da ideologia e das escolhas políticas. O radicalismo é inimigo da verdade. A gente, na vida, deve ter cuidado para não se apaixonar pelas próprias razões. Apesar das dificuldades que ainda não superamos, como a pobreza e a desigualdade, reafirmo também a minha fé no Brasil, o país mais lindo do mundo, da Amazônia ao Pampa, do Cerrado à Mata Atlântica, das praias e montanhas às quedas d’água.”

O ministro afirmou que esta seria sua última sessão presencial. Entre pausas para tomar água quando a voz embargava, destacou que não carrega nenhum arrependimento, nunca teve medo de nada e que sabe que “fez sua parte” durante seus anos de atuação no Supremo.

“Todos nós julgamos aqui causas difíceis, complexas, com interesses múltiplos. Fiz a minha parte ao longo desses anos, diante das questões mais delicadas, como todos fazemos, eu as estudei, refleti e me convenci de qual era a coisa certa a fazer. E fiz. Não carrego nenhum arrependimento, nem nunca tive medo de nada. E não falo isso por pretensão ou arrogância, mas por minha crença mais profunda, a de que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos.”

O ministro deixou claro, ao final de sua fala, que não está deixando o Tribunal por conta da atual conjuntura política. Barroso afirmou que foi uma decisão tomada de forma amadurecida e comunicada ao presidente Lula há cerca de dois anos.

Barroso fez um discurso destinado a cada um dos outros 11 ministros. Depois, foi homenageado pelos colegas e chorou ao ouvi-los discursar.

Barroso foi presidente do STF de 2023 a 2025, e também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2020 a 2022. O ministro passou mais de 12 anos no Supremo, tendo sido indicado por Dilma Rousseff para ocupar a vaga de Carlos Ayres Britto.

Barroso agradeceu a Dilma pela indicação e também fez um gesto ao presidente Lula pela postura quando o tribunal esteve sob ataque. Disse também que a ex-presidente Dilma nunca fez nenhuma cobrança ao ministro.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...