Lula anuncia Guilherme Boulos como ministro da Secretaria-Geral da Presidência

(Foto:Reprodução) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (20/10) o deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) como o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Mais cedo, Lula se reuniu com Márcio Macêdo. Segundo fontes do Planalto, o encontro foi convocado para discutir a substituição de Macêdo e definir os detalhes da transição. A nomeação será publicada no Diário Oficial desta terça-feira (21/10).

A Secretaria-Geral da Presidência é responsável pela articulação do governo com movimentos sociais — um dos eixos centrais da estratégia política de Lula. O nome de Boulos, que foi uma das principais lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), é visto como uma tentativa de reforçar os laços do governo com setores populares e de esquerda em meio a um cenário de disputas internas e pressão por maior presença de aliados históricos no primeiro escalão.

Márcio Macêdo, que é um dos fundadores do PT em Sergipe e ocupa a pasta desde o início do terceiro mandato de Lula, vinha enfrentando críticas de movimentos sociais por uma suposta falta de diálogo. Pessoas próximas ao presidente afirmam que Lula pretende promover uma “reaproximação simbólica” com as bases que foram decisivas na eleição de 2022, especialmente após a deterioração da relação com parte dos grupos progressistas.

A nomeação de Boulos, também tem um peso político estratégico. O deputado ampliará a visibilidade nacional ao integrar o governo federal — ainda que a decisão possa gerar desconforto dentro do próprio PSol, que busca manter independência em relação ao Planalto.

Fonte: Fernanda Strickland/Correio Braziliense e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/06:46:41

