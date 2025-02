Lula anuncia parcela de R$ 1 mil para alunos do ensino médio

Benefício do programa será pago a mais de 4 milhões de estudantes, com possibilidade de acumular até R$ 9 mil por ano (Foto:| Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, durante pronunciamento na noite desta segunda-feira (24), que o pagamento do benefício de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia ocorrerá nesta terça-feira (25).

O programa, que funciona como uma poupança, é destinado a estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos da rede pública de ensino. O valor será creditado nas contas dos alunos que passaram de ano, enquanto os que finalizaram o ensino médio poderão retirar o montante.

Lula comemorou o fato de mais de 90% dos participantes terem avançado no ano letivo e destacou a importância dessa iniciativa para a qualidade da educação e o apoio financeiro às famílias. Estima-se que cerca de 4 milhões de estudantes sejam beneficiados atualmente.

Além do pagamento de R$ 1 mil, os estudantes podem acumular até R$ 9 mil no programa, recebendo R$ 200 mensais pela frequência nas aulas e mais R$ 200 por participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

