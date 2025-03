Lula chama Bolsonaro de “covarde” e manda indireta para Elon Musk

Lula criticou Bolsonaro por defender anistia antes do julgamento da denúncia da PGR por suposta tentativa de golpe de Estado. (Foto: EFE/André Coelho)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (7) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por defender a anistia antes do julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) pela suposta tentativa de golpe de Estado. O novo ataque do petista ocorre um dia depois de Bolsonaro contestar a acusação da PGR.

“A fábrica de mentiras que foi divulgada por um presidente que esse país teve e que não quero citar o nome, que se diz inocente, mas está pedindo anistia antes de ser julgado. Ele deveria ter coragem de esperar o julgamento, provar sua inocência, antes de ficar pedindo anistia”, disse durante um evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Minas Gerais.

A defesa do ex-mandatário reforçou que provará sua inocência e apontou que a denúncia “esmerou-se em contar uma boa ‘estória’, que alimenta boas manchetes e anima o imaginário popular, mas que não sustenta uma ação penal”.

Para o petista, o ex-presidente “está com medo”, porque “tramou um golpe”. A suposta trama golpista incluía um plano para matar Lula, o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Na verdade, ele está com medo… Ele foi covarde, tramou um golpe, tramou a morte de um presidente da República, de um vice, tramou a morte de um presidente da Justiça eleitoral e quando ele não conseguiu, meteu o rabo entre as pernas e fugiu para Miami”, disse o chefe do Executivo.

“Ele precisa ser julgado. Ele que tenha a coragem que eu tive. Se é inocente, brigue pela sua inocência, prove que foi inocente”, emendou.

Lula manda indireta a Elon Musk

No mesmo evento, o presidente aproveitou para alfinetar o empresário Elon Musk, dono da rede social X. Sem citar o bilionário diretamente, Lula disse que um “dono de empresa americana” acha que “pode tudo”, mas deve respeitar a lei brasileira.

“Tem até o dono de uma empresa americana, que é o dono de uma dessas empresas muito fortes aí, que divulga essas notícias na internet, que ele não quer nem respeitar governo, não quer nem respeitar a Justiça, ele acha que ele pode tudo. Ele pode tudo no país dele, aqui no Brasil ele vai ter que respeitar o povo brasileiro, ele vai ter que respeitar o povo brasileiro e não tem outra coisa”, afirmou.

No mês passado, o presidente defendeu Moraes em um outro embate com donos de plataforma após o ministro determinar o bloqueio do Rumble. “Esses produtores de plataforma pensam que mandam no mundo. Ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Não adianta ameaçar pela Justiça, não adianta perseguir o Alexandre de Moraes”, disse o petista no último dia 22.

Fonte: Camila Abrão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2025/08:53:19

