Lula defende COP30 em Belém: ‘É importante que vejam a real situação das florestas’

(Presidente Lula — Foto: CanalGov/Reprodução) – O presidente afirmou que a COP30 poderia ser realizada num local “chique”, mas que não se demonstraria ao mundo a real necessidade de ver como é a Amazônia.

O presidente Lula, em Bogotá, na Colômbia, defendeu hoje a realização da COP30 em Belém, no Pará. Segundo Lula, é importante que a cúpula do clima aconteça na Amazônia para que as pessoas vejam a real situação da região.

Lula levará à cúpula amazônica preocupação com navios dos EUA perto da Venezuela

ONU pede para Brasil subsidiar hospedagem de países na COP30; menos de um terço confirmou presença

Lula também deu uma resposta indireta às críticas que estão sendo feitas à hospedagem na região com altos preços. O presidente afirmou que a COP30 poderia ser realizada num local “chique”, mas que não se demonstraria ao mundo a real necessidade de ver como é a Amazônia.

“A gente está fazendo na Amazônia. Não é como Paris, não é como Dubai, não vai ser num lugar chique desse, é a Amazônia. É a Amazônia. E a gente quer que as pessoas vejam a real situação das florestas, dos nossos rios, dos nossos povos que moram lá, para a gente saber que nós temos uma tarefa quase que hercúlea, para que a gente possa cuidar dessa questão climática.”

Lula também disse que os países ricos usam a luta contra o desmatamento como uma justificativa para medidas protecionistas e também utilizam o combate ao crime organizado como um pretexto para a violação da soberania de países menos desenvolvidos.

A cúpula em Belém está passando por um momento bastante crítico, porque a 80 dias da sua realização, somente 47 dos 196 países participantes confirmaram presença e garantiram hospedagem para esse evento. Esses dados foram divulgados mais cedo pela Casa Civil, também pela Secretaria Extraordinária para a COP 30, diante da pressão internacional por conta dos altos custos de estadia em Belém.

Fonte: Samantha Klein e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/08:03:39

