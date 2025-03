Lula diz que governo não vai permitir ‘república de ladrões de celular’ e que ‘bandidos tomem conta do país’

Foto: Reprodução | Presidente defendeu a PEC da Segurança Pública, proposta do governo para aumentar a participação da União no combate ao crime

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, na quarta-feira (19), a chamada PEC da Segurança Pública, proposta do governo federal com foco no combate ao crime organizado.

Segundo o petista, o objetivo é garantir que o “lugar de bandido não é na rua, assaltando as pessoas”.

Ele afirmou ainda que o governo não pretende “permitir que a República de ladrões de celular comece a assustar as pessoas nas ruas desse país”.

O governo pretende enviar ao Congresso Nacional, nas próximas semanas, o texto de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com objetivo de aumentar a participação da União no enfrentamento à criminalidade, com novas normas para integrar as forças de segurança.

O texto prevê autonomia dos estados, a transformação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma corporação de policiamento ostensivo, e a criação de um Sistema Único de Segurança Pública

“Nós vamos ter que enfrentar a violência, sabendo que nós temos que enfrentar o crime organizado. E não é o estado sozinho, é o estado, é o município e é o governo federal. Porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país”, declarou o presidente.

“É por isso que nós estamos apresentando uma PEC da Segurança para que a gente possa, junto com os governadores de estado e com os prefeitos, a gente definitivamente dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos. E o lugar de bandido não é na rua assaltando e assustando as pessoas, e matando pessoas. É esse país que nós vamos construir”, prosseguiu.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/09:16:43

