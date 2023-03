Lula falou por videoconferência com o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky

Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Volodymyr Zelensky Ukrinform/ – ( Foto Credito Future Publishing via Getty Images / Mariana Greif/Reuters)

Presidente brasileiro reiterou a disposição de participar de esforços para reunir um grupo de nações capazes de conversar com ambos os lados do conflito para promover a paz na região

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou na tarde desta quinta-feira (2) com o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. Os dois falaram sobre a guerra e a busca da paz. O presidente Zelensky lembrou que Lula já esteve em seu país (em 2004 e 2009) e o convidou para uma visita a Kiev. Lula manifestou disposição de atender o convite, em um momento adequado, e o retribuiu, com o desejo de que o retorno da paz facilite esses encontros.

O presidente brasileiro reiterou a disposição de participar de qualquer esforço para reunir um grupo de nações capazes de conversar com ambos os lados do conflito para promover a paz.

Lula ressaltou que “o Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia” e que por isso votou favoravelmente a recente resolução da ONU. Citou ainda conversas com os lideres da França, Alemanha e EUA nesse sentido e sua disposição de conversar igualmente com a China, em sua visita a Pequim, e também com a Rússia.

Os dois líderes ficaram de conversar novamente em um futuro próximo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/03/2023/07:34:26 com informações SECOM /EBC

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...