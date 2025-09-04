Lula lança hoje novo vale-gás para mais de 15 milhões de famílias
(Foto: © Antonio Cruz) – Expectativa é atender 60 milhões de pessoas até março de 2026
O novo vale-gás será lançado nesta quinta-feira (4) pelo presidente Lula e vai beneficiar mais de 15 milhões de famílias.
A cerimônia vai acontecer no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O novo programa Gás do Povo vai fornecer botijões de gás de cozinha gratuitos para 60 milhões de pessoas.
O benefício é destinado a quem está inscrito no CadÚnico e tem renda de até meio salário mínimo, que equivale a R$ 759.
Distribuição inicia em novembro
Em participação ao programa A Voz do Brasil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explicou que a distribuição dos botijões começa em novembro, em cerca de 60 mil postos de revenda em todo o Brasil.
O ministro ressaltou a importância do programa para a economia e a saúde das famílias. O Gás do Povo substitui o atual Auxílio Gás. A expectativa do governo é atender 60 milhões de pessoas até março de 2026.
Fonte: Repórter da Rádio Nacional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/17:19:59
