Lula recebe o presidente eleito do Paraguai no Palácio do Planalto

O presidente Lula reafirmou sua disposição em seguir desenvolvendo a parceria com o país vizinho. (Foto:José Cruz/ Agência Brasil).

Pontos da agenda bilateral foram conversados pelos presidentes como a cooperação no âmbito da Itaipu Binacional.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi recebido no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 16. Pontos da agenda bilateral foram conversados pelos presidentes como a cooperação no âmbito da Itaipu Binacional, do Mercosul e a colaboração em projetos de infraestrutura comum e no combate a ilícitos internacionais.

O Ministério das Relações Exteriores informou através de comunicado, que o presidente brasileiro reafirmou sua disposição em seguir desenvolvendo a parceria com o país vizinho, com vistas ao aprofundamento da relação bilateral e ao fortalecimento da integração entre os países da América do Sul.

Peña destacou que o Paraguai tem o desafio de utilizar a energia produzida em Itaipu como fonte de desenvolvimento e geração de empregos no país.

Após 50 anos, Brasil e Paraguai trabalham para a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que dispõe sobre as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade do empreendimento. A empresa binacional conta com orçamento anual de cerca de US$ 3,5 bilhões, dos quais quase 70% destinavam-se ao pagamento da dívida do Paraguai com a construção da hidrelétrica no Rio Paraná.

Com a quitação da dívida, em fevereiro deste ano, o Anexo C poderá ser revisado, conforme prevê o texto do próprio tratado.

Cada país tem direito a metade da energia produzida pela usina, mas o Paraguai usa apenas cerca de 15% do total. Pelo tratado, o Brasil tem preferência de compra da energia excedente dos paraguaios. Esse é um dos termos que o Paraguai quer rever na negociação, para que o país tenha mais autonomia sobre sua energia excedente, abrindo a possibilidade, por exemplo, de venda para outros países ou ainda de colocar no livre mercado do Brasil.

Fonte DOL/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 16/05/2023/18:08:26 Com informações do O Liberal.

