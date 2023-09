Lula se interna na sexta (29) para cirurgia no quadril e não vem para o Círio 2023

Assessoria de Lula também informou que ele não realizará nenhuma viagem no período de 4 a 6 semanas após a cirurgia – (Foto:Reprodução).

Procedimento será feito devido a uma artrose na cabeça do fêmur, que causa dores e limitações de movimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será internado na manhã desta sexta-feira (29) em Brasília para uma cirurgia no lado direito do quadril, devido a uma artrose na cabeça do fêmur, que causa dores e limitações de movimento.

O procedimento restaurador, chamado de artroplastia do quadril, será realizado no mesmo dia da internação, na unidade do Hospital Sírio-Libanês da capital federal, segundo informou a assessoria do presidente.

A cirurgia, com anestesia geral, deve durar algumas horas, e Lula ficará internado no hospital até a terça-feira (3). Não há previsão de que o vice-presidente Geraldo Alckmin assuma a Presidência da República nesse período.

Após receber alta hospitalar, o presidente retornará ao Palácio da Alvorada, sua residência oficial, onde despachará ao longo de 4 semanas enquanto se recupera totalmente da cirurgia. Estava previsto que o presidente viria para o Círio deste ano, mas a assessoria de Lula também informou que ele não realizará nenhuma viagem no período de 4 a 6 semanas após a cirurgia.

O próximo compromisso internacional do presidente será a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no fim de novembro, seguida de uma visita à Alemanha, no início de dezembro.

De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), o quadril é uma articulação vital, que possibilita a sustentação do peso do corpo e um caminhar estável e harmonioso.

A cirurgia de artroplastia do quadril substituirá a articulação doente por uma prótese, composta por componentes metálicos e plásticos, proporcionando alívio da dor, correção de deformidades e recuperação do movimento da articulação, permitindo ao presidente Lula retornar às suas atividades diárias e de locomoção, como sentar, andar, subir e descer escadas.

Fonte: O Liberal e Publicado por Jornal Folha do Progresso em 26/09/2023/07:38:08

