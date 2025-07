Lula se pronuncia em TV aberta após tarifas e farpas com Trump

Presidente fez pronunciamento na noite desta quinta-feira (17) (Foto: Reprodução)

Na fala, presidente classificou carta de Trump como “chantagem inaceitável”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou em TV aberta na noite desta quinta-feira (17). O pronunciamento ocorre após o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros vendidos no mercado americano.

Divulgada em rede nacional de rádio e televisão às 20h25 desta quinta, a fala do presidente teve duração de 4 minutos e 50 segundos e defendeu a soberania nacional, o Pix e o judiciário brasileiro.

Na fala, o presidente afirmou que a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, seria uma “chantagem inaceitável”.

Lula afirmou que o governo brasileiro fez mais de dez reuniões com o governo dos Estados Unidos, e que encaminhou no dia 16 de maio uma proposta de negociação, que não foi respondida.

Também, destacou o superávit comercial de US$ 410 bilhões de dólares que os Estados Unidos acumulam com o Brasil há mais de 15 anos.

Defesa do judiciário

Ele ainda defendeu o judiciário brasileiro e classificou como “um grave atentado à soberania nacional” a tentativa de interferir na justiça brasileira. Trump tem atacado o judiciário por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro.

Na carta à Lula, Trump alega que as taxas impostas ao Brasil são, também, “devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos”, sem apresentar provas.

— Contamos com um Poder Judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa — disse Lula no pronunciamento desta quinta.

Sem citar nomes, o presidente criticou políticos brasileiros que apoiam as medidas anunciadas por Trump, e os chamou de “verdadeiros traidores da pátria”.

— Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo — afirmou.

Pix em pauta

Entre os temas mencionados no pronunciamento estão o Pix, que também foi alvo de ataques. Na terça-feira (15), o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos anunciou uma investigação contra o Brasil a pedido de Donald Trump.

Apesar de o o nome do sistema PIX não ser citado especificamente, o governo dos EUA fala em “serviços de comércio digital e pagamento eletrônico”, inclusive aqueles do governo.

— O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo, e vamos protegê-lo — disse Lula.

Entenda o tarifaço de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no dia nove de julho que serão aplicadas tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros a partir do dia 1° de agosto. A medida foi anunciada em uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), compartilhada na sua rede social, Truth Social.

O anúncio gerou reações no meio político e econômico brasileiro, com o receio sobre possíveis reflexos no país. As vendas para os Estados Unidos representam cerca de 12% das exportações nacionais e 14% das vendas de Santa Catarina para o mercado externo.

Na segunda-feira (14), Lula (PT) assinou o decreto que regulamenta a chamada Lei da Reciprocidade. A medida possibilita que o Brasil adote uma resposta à sobretaxa de 50% anunciada por Donald Trump para produtos brasileiros.

Em entrevista à CNN Internacional nesta quinta, Lula voltou a criticar Trump afirmando que não gostou da forma com que o presidente norte-americano anunciou a taxação, por meio de carta na sua própria rede social. Ao ver texto, Lula chegou a dizer que pensou se tratar de “fake news”.

— Nós não podemos ter o presidente Trump esquecendo que ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e não para ser o imperador do mundo. Seria muito melhor estabelecer uma negociação primeiro e depois alcançar um acordo possível — afirmou Lula.

Após a entrevista de Lula, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump “não está tentando ser o imperador do mundo”, rebatendo a fala do petista.

— O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente — disse a porta-voz.

