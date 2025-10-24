Lula se retrata após dizer que traficantes são ‘vítimas’ de usuários de drogas: ‘Fiz frase mal colocada’

Foto Reprodução| Comparação foi feita durante uma coletiva de imprensa em Jacarta, na Indonésia, e serviu de munição para oposição, que criticou a fala do presidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se retratou nesta sexta-feira (24) por uma frase em que comparou traficantes a vítimas de usuários de drogas.

O comentário foi feito durante uma coletiva de imprensa em Jacarta, na Indonésia, e repercutiu negativamente, principalmente entre a oposição.

“Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado”, escreveu em uma rede social.

Lula: traficantes seriam “vítimas” dos usuários de drogas

Durante a coletiva, o petista falava sobre o enfrentamento às drogas e disse que seria “mais fácil”, para Brasil e Estados Unidos, “combater viciados”.

Para reforçar seu posicionamento, Lula afirmou: “Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”.

Lula fez o comentário ao ser questionado sobre falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse não ser necessária uma declaração de guerra para matar traficantes de drogas.

Ao se justificar nesta sexta, o presidente brasileiro minimizou o seus discurso e frisou: “mais do que palavras são as ações” que o governo dele vem realizando.

Nesse contexto citou iniciativas do Executivo no combate ao crime e a operação Carbono Oculto, que desarticulou um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

“Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país”, destacou na mensagem.

“Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, prosseguiu.

🔎 O governo Trump tem travado uma ofensiva no mar do Caribe sob o argumento de mirar traficantes de drogas. Nesta semana, o presidente americano também admitiu terr autoizado operações secretas da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) na Venezuela, de Nicolás Maduro.

Lula e Trump devem se encontrar neste domingo (26) em uma agenda paralela à cúpula do sudeste asiático. O presidente brasileiro dá a reunião como certa e afirmou que não há assunto proibido entre os dois mandatários.

Fonte: g1 e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2025/09:41:58

