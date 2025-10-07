Lula tenta convencer Celso Sabino a permanecer no Ministério do Turismo

Foto:Reprodução | Palácio do Planalto busca acordo para evitar saída de ministros aliados e manter estabilidade da base governista.

O Palácio do Planalto está em negociações para tentar evitar a saída do ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), e do ministro do Esporte, André Fufuca (PP), diante da pressão de seus partidos para que deixem os cargos ainda nesta semana.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou ter conversado sobre o tema com o presidente da federação União Brasil-PP, Antonio Rueda, destacando que o presidente Lula gostaria que ambos permanecessem. “Foi uma conversa na política, sobre governo e base aliada. A composição do governo objetiva a governabilidade e, se pudermos nos entender eleitoralmente, ainda que em alguns estados, seria bom”, declarou Gleisi.

O presidente Lula também tratou diretamente do assunto com o líder do PP na Câmara, deputado Luizinho (RJ). Segundo fontes, os governistas têm argumentado que a permanência dos ministros é estratégica para fortalecer a candidatura de Lula em 2026 e que é possível negociar palanques estaduais para reduzir tensões com aliados.

No entanto, o União Brasil mantém a exigência de que seus filiados entreguem os cargos. A cúpula do partido estipulou que Sabino deve deixar o Ministério até terça-feira (7); caso isso não ocorra, haverá uma reunião na quarta para avaliar parecer de expulsão do ministro.

Celso Sabino, por sua vez, resiste à saída, planejando concorrer ao Senado em 2026. O ministro vê na COP30, que será realizada em Belém, seu reduto eleitoral, uma oportunidade de exposição e fortalecimento de sua candidatura.

A negociação entre governo e partidos aliados será decisiva para manter a estabilidade da base aliada e evitar um desgaste político nos próximos meses.

