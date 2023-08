Lula terá encontro reservado com Maduro em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um encontro reservado com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Belém. A informação foi confirmada à CNN pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

O encontro deverá ocorrer no hotel em que Lula está hospedado em Belém, que sedia nesta semana o encontro de presidentes dos países amazônicos na Cúpula da Amazônia. Ainda não há, porém, data e horário do encontro.

Esta será a segunda vez neste ano que Maduro vem ao Brasil. Ele esteve em Brasília nos dias 29 e 30 de junho para a Cúpula dos presidentes da América do Sul.

O presidente também terá agendas bilaterais com a presidente do Peru, Dina Boluarte, e com o presidente da Bolívia, Luis Arce. Lula também encontrará os chefes de estado do Congo.

COP28

Além dessas agendas políticas, Lula se encontra com o presidente da COP28, Sultan Ahmed Al Jaber, que também comanda a estatal petroleira dos Emirados Árabes Unidos, a National Oil Company.

O sultão é ministro da indústria e tecnologia do seu país, além de enviado climático dos Emirados Árabes Unidos.

Al Jaber, porém, é entusiasta do setor petroquímico e o anúncio de que seria o presidente da COP 28 em janeiro gerou polêmica, já que ambientalistas debatem em todo o mundo um modelo de transição energética de combustíveis fósseis para outros ambientalmente sustentáveis.

Tanto que há pressão dos Estados Unidos e da Europa para que ele deixe o posto na COP.

Em maio, parlamentares do Congresso norte-americano e do Parlamento Europeu enviaram uma carta ao presidente dos EUA, Joe Biden, à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e às Nações Unidas, dizendo terem “profunda preocupação” de que os poluidores do setor privado possam “exercer influência indevida” nas negociações climáticas da COP28, que ocorre neste ano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Em janeiro, o sultão havia defendido limitar o aumento global das temperaturas a 1,5º C “sem retardar o crescimento econômico”.

Lula chega a Belém no começo da tarde, vindo de Santarém, onde cumpre agenda com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Em Belém, ele também se reúne com a Secretária-Geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), María Alexandra Moreira López.

