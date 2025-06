Lula toma o lado de Moraes e projeta disputa no Senado

(

Foto: Sérgio Dutti/ PSB) – “Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte”, disse o petista, em relação aos bolsonaristas

Lula tratou abertamente, no domingo, 1º, das possíveis sanções do governo Donald Trump ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e projetou uma disputa pela maioria no Senado na eleição de 2026.

“Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque precisamos preservar as instituições que garantam e defendem a democracia desse país. Se a gente for destruir aquilo [de] que a gente não gosta, não vai sobrar nada”, discursou o petista no 16º Congresso Nacional do PSB, em Brasília.

O presidente se refere ao plano do PL, partido de Jair Bolsonaro, de alcançar maioria no Senado a partir da próxima eleição, o que proporcionaria a instalação do primeiro processo de impeachment de um ministro do STF na história.

Estados Unidos

Foi nesse contexto que Lula falou sobre as possíveis sanções do governo americano a Moraes. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou há duas semanas que o ministro do STF pode ser alvo da Lei Magnitsky, que impõe restrições bancárias, entre outras, a quem o governo americano considerar que violou os direitos humanos.

Na semana passada, o governo Trump também deixou sugerido que Moraes pode ter problemas em conseguir um visto americano, pois foi apresentada “uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos”.

“Muvuca”

“Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos, fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro”, reclamou Lula no discurso de domingo. O blogueiro Allan dos Santos é um dos alvos de Moraes que se mudou para os Estados Unidos.

“Que história é essa de os Estados Unidos querer negar alguma coisa, e criticar a Justiça brasileira? Eu nunca critiquei a Justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que que eles vão querer criticar o Brasil?”, questionou Lula, que fez carreira política falando mal dos Estados Unidos.

“Então companheiros lembrem-se de uma coisa importante, em 2026 nós precisamos pensar o seguinte, companheiro João [Campos, prefeito do Recife], nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria dos senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país”, finalizou Lula, em mais uma referência aos bolsonaristas.

Fonte:O Antagonista/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2025/06:55:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...