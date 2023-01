Lula troca comandante do Exército

Lula com o novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva- (Foto: Rocardo Stuckert/Planalto)

Ministro da Defesa confirma general Tomás Miguel como novo comandante do Exército

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, confirmou na noite deste sábado (21) o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva como novo comandante do Exército. Também neste sábado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu o então comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda.

Ele havia sido nomeado para o cargo pelo próprio presidente Lula e escolhido pelo critério de antiguidade.

Múcio disse que os episódios de ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de dezembro, e os acampamentos próximos a unidades do Exército foram determinantes para a decisão tomada hoje.

“Investimos mais uma vez na aproximação com as nossas Forças Armadas com o governo do presidente Lula. Evidentemente que, depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura num nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início até para que nós pudéssemos superar esse episódio”, disse Múcio, no comunicado deste sábado (21)

“Por isso, conversamos hoje com o general que estava no comando, logo cedo. O general Arruda a quem eu faço as minhas melhores referências”, acrescentou.

Além de agradecer Arruda e explicar as razões para a sua saída, o ministro da Defesa também apresentou o novo comandante do exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

“E queria aqui trazer aos senhores o seu substituto, o general Tomas, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças Armadas da do Exército Brasileiro. E os senhores posteriormente terão condições de conversar com ele melhor, porque hoje foi um dia de muitas tratativas e a partir da próxima semana quando houver oficialmente a passagem os senhores vão ter oportunidade de conversar com ele e relatar tudo que aconteceu”, destacou.

Paiva chegou em 2019 ao posto de general de Exército, o mais alto da carreira, passando a integrar o Alto Comando da Força.

A nomeação do atual comandante foi publicada no “Diário Oficial da União” ainda na noite de sábado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/01/2023/17/01/2023/07:34:26 com informações do Portal CNN

