Presidente Lula — Foto: Ricardo Stuckert / PR

O tema tem sido a principal bandeira do governo nas últimas semanas diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que completa um mês hoje. Acompanhe os destaques do Jornal da CBN.

Lula vai reforçar defesa da soberania nacional em pronunciamento para o 7 de Setembro

0 seconds of 0 secondsVolume 45%

O presidente Lula vai fazer, na noite deste sábado (06), um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV sobre o 7 de Setembro e deve reforçar a defesa da soberania nacional. O tema tem sido a principal bandeira do governo nas últimas semanas diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que completa um mês hoje.

O presidente deve reforçar o discurso que classifica o deputado Eduardo Bolsonaro e outros aliados do filho do ex-presidente como traidores da pátria. Na noite dessa sexta-feira (5), o presidente Donald Trump afirmou em coletiva na Casa Branca que o governo Lula “foi radicalmente para a esquerda”.

O republicano disse que aplicou a tarifa de 50% contra o Brasil por causa da insatisfação com as ações do governo brasileiro, sem esclarecer o que estaria motivando a sobretaxa. Em entrevista ao SBT, Lula voltou a dizer que ainda não ligou para Trump para discutir o tarifaço porque o americano não quer negociar. Segundo o petista, o governo americano mantém as portas fechadas para qualquer tipo de acordo porque as sanções foram impostas por questões políticas e não por motivos comerciais.

Neste domingo (7), o presidente Lula estará em Brasília, no desfile cívico-militar, onde são esperadas 30 mil pessoas. Pelo país, o 7 de setembro será marcado por manifestações contra e a favor da anistia de Bolsonaro e os outros envolvidos na tentativa de golpe.

Um dos projetos em discussão na Câmara prevê o perdão para todos os crimes cometidos na trama golpista e anulação da decisão do TSE que tornou Bolsonaro inelegível até 2030. Para Lula, Bolsonaro assume a culpa pelo golpe ao pedir anistia antes mesmo do final do julgamento no STF.

O julgamento de Bolsonaro e dos outros 7 réus do núcleo crucial da trama golpista será retomado na terça-feira, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.Depois dele, vão falar os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o próprio Zanin. Por fim, se houver condenação, os ministros vão decidir o tamanho das penas.

A pena máxima prevista para o ex-presidente Jair Bolsonaro por cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado, é de 43 anos de prisão. Nessa sexta-feira (6), o presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, atendeu a um pedido do ministro Alexandre de Moraes e agendou sessões extras na quinta-feira. Inicialmente, as audiências estavam previstas apenas para terça, quarta e sexta-feira.

Aliados de Bolsonaro, como o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, convocaram manifestações na Avenida Paulista e na Praia de Copacabana para defender a anistia. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, destacou que não se trata de medir forças com a extrema direita no Dia da Independência.

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, que é do mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Republicanos, avisou que votaria contra a anistia se estivesse no Congresso. O governador paulista é um dos principais articuladores do projeto para livrar Bolsonaro de qualquer punição.

Fonte: CBN / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...