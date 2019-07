Lutador esfaqueado ao tentar separar briga morre em Belém

Lutador de MMA é esfaqueado em Belém. — Foto: Reprodução / Redes sociais

David Silva de Souza estava internado desde segunda-feira, 8, e morreu, segundo o IML, na madrugada de sábado.

O lutador de MMA David Silva de Souza, 36, morreu após ter sido esfaqueado ao tentar separar uma briga em Belém. A vítima estava internada no Pronto Socorro Mário Pinotti e, segundo o Instituto Médico Legal (IML), não resistiu e morreu na madrugada de sábado (13).

Segundo a Polícia, o lutador bebia em um bar no balneário Cacimba, localizado no conj. Satélite, em Belém, quando duas pessoas começaram uma discussão e iniciaram uma luta corporal. David, ao tentar apartar a briga, foi esfaqueado no tórax e braço direito. O agressor fugiu. O caso é investigado pela Seccional da Marambaia.

David de Souza foi velado em uma igreja no conjunto Satélite. A vítima era conhecida como Davi Boxer, e já passou por dez combates de MMA. A última luta dele foi com o russo Viktor Kolesnik, em março de 2018.

