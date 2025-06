VÍDEO: Lutador usa técnicas de Muay Thai para conter ataque de pitbulls no MS

(Foto: Reprodução) – Os cães, duas fêmeas adultas, partiram para cima do lutador, que fazia uma corrida matinal

O lutador e professor de Muay Thai Ernesto Chaves, de 33 anos, utilizou técnicas da arte marcial para se defender e imobilizar dois cães pitbulls que o atacaram neste domingo (29), na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu por volta das 9h30, enquanto Ernesto fazia uma corrida matinal.

De acordo com o professor, ele usava fones de ouvido quando avistou os pitbulls correndo em sua direção. “Eles vieram pulando, achei que queriam brincar”, contou ao site “Primeira Página”.

Os cães, duas fêmeas adultas, partiram para cima dele. Uma delas o mordeu na perna, enquanto a outra tentava atingir a região do pescoço. “Comecei a gritar por socorro e tentei segurá-las pelas coleiras, mas elas eram muito fortes. As pessoas passavam, mas tinham medo de ajudar, e eu entendo isso”, relatou.

No chão, após ser derrubado pelos cachorros, Ernesto lutou por cerca de cinco minutos até conseguir imobilizá-los com o próprio corpo. As cadelas foram amarradas, com ajuda de pessoas que estavam próximas, até a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Dono dos pitbulls foi levado à delegacia, diz lutador

O dono dos pitbulls apareceu no local durante o atendimento e, segundo a vítima, foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Ernesto foi socorrido com diversos ferimentos, incluindo mordidas na perna e um dedo da mão quebrado, sendo encaminhado ao hospital para atendimento médico.

