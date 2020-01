Luto no rodeio: André Brazão e Lucas Macedo morrem em acidente próximo a Inocência – MS

Foto: Reprodução/Sergio Lopes News – Conhecidos no mundo dos rodeios, o youtuber André Brazão, de 22 anos, o Capivara, e o competidor Lucas Macedo Ferreira, de 25 anos, morreram na madrugada deste domingo (19) em acidente de trânsito na MS-240, próximo ao trevo da cidade de Inocência, distante 339 quilômetros de Campo Grande. O carro em que eles estavam bateu em uma carreta carregada com toras de madeira.

De acordo com informações do site A Voz das Cidades, a dupla seguia para Inocência onde gravaria um vídeo sobre rodeio. Por volta das 5h30, o automóvel Fiat Uno em que eles estavam bateu de frente com a carreta, que seguia em sentido contrário. Não há informações sobre o que teria provocado a batida.

André e Lucas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O Fiat Uno ficou destruído.

De Jales, em São Paulo, André era dono do canal Arena Bruta no Youtube. A página, que mostra curiosidades e o cotidiano dos rodeios, tem 119 mil inscritos. No Facebook, são quase 131 mil seguidores. Além do trabalho como youtuber, o jovem fazia a assessoria de comunicação da ACR (Associação de Campeões de Rodeios em Touros).

Lucas também era de Jales e desde 2013 participava de competições de montaria em touros.

