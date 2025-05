Macabro: Homem vive com cadáver da mãe por quatro anos

(Foto:Reprodução) – Adolescente de 17 anos fica com vísceras expostas após ser esfaqueado

Um caso macabro veio à tona em La Plata, na Argentina, após a polícia descobrir que um homem viveu com o cadáver da própria mãe durante quatro anos.

Identificada como Marta Durand, a mulher teria morrido aos 77 anos, em 2021, mas seu filho, hoje com 47 anos, optou por não comunicar o falecimento às autoridades e manteve o corpo dentro da residência que dividia com ela, no bairro Altos de San Lorenzo.

Segundo o jornal argentino La Nación, o caso só veio à luz recentemente, quando o tio do homem — irmão de Marta — decidiu visitar a casa após anos sem contato. Ao chegar ao local, o homem foi surpreendido pela revelação do sobrinho: Marta estava morta desde 2021, vítima de uma parada cardíaca.

Preocupado, o irmão de Marta notificou as autoridades, que encontraram o cadáver em avançado estado de decomposição no interior da residência. A polícia foi acionada imediatamente e iniciou as investigações.

Conforme informou o La Nación, o Ministério Público ordenou a realização de uma autópsia para confirmar a causa da morte e verificar se há indícios de crime. O filho da vítima poderá responder por omissão de denúncia de morte e ocultação de cadáver, crimes previstos na legislação argentina.

A motivação por trás da decisão do homem de esconder a morte da mãe por tanto tempo ainda é incerta. Investigadores não descartam a possibilidade de problemas psicológicos ou questões patrimoniais envolvendo pensões ou benefícios recebidos pela idosa.

Fonte: Do Ver-o-Fato, com informações do Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/14:00:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...