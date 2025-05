Macedo renuncia à presidência da Câmara de Belterra e Jonas Palheta é eleito para o cargo

Dr. Macedo discursa na tribuna da Câmara de Belterra antes de oficializar sua renúncia à presidência, destacando conflitos internos e agradecendo aos que o apoiaram durante sua gestão — Foto: Divulgação

Renúncia ocorreu em meio a conflitos internos na Casa e à saída de outros membros da mesa diretora; Jonas Palheta comanda o Legislativo pela terceira vez.

O vereador e ex-prefeito de Belterra, oeste do Pára, Jociclélio Macedo, renunciou, na manhã desta terça-feira (13) ao cargo de presidente da Câmara Municipal.

De acordo com o parlamentar, a renúncia se deu por conta de cenário de instabilidade interna e desentendimentos. O vereador Jonas Palheta foi eleito como novo presidente da Câmara para seu terceiro mandato, com sete votos a favor e quatro votos nulos.

A renúncia ocorreu após a vacância simultânea de dois cargos da Mesa Diretora: a vice-presidência e a primeira secretaria. A necessidade de ocupar esses cargos da Mesa levou à convocação de eleições internas. No entanto, logo após esse processo, Dr. Macedo surpreendeu os parlamentares e o público ao anunciar, em discurso, sua decisão de deixar a presidência do Legislativo.

No pronunciamento, Dr. Macedo citou desgaste emocional, isolamento político e ataques pessoais como os principais motivos de sua decisão.

“Eu decidi renunciar ao cargo de presidência para que esta Casa promova a eleição de quem eles acham que é melhor pra apaziguar as coisas aqui dentro”, declarou.

O vereador afirmou ainda que chegou a receber apelos para permanecer no cargo, inclusive de um deputado estadual, mas preferiu sair para preservar sua saúde emocional e voltar a se dedicar à sua profissão na área da medicina.

Em tom crítico, Dr. Macedo lamentou a falta de apoio de seus colegas e as tentativas de desestabilização.

“Ninguém me pediu pra renunciar, mas os vereadores me deixaram sozinho na Mesa. Parte da base tentou articular contra mim”.

O vereador garantiu que não fará oposição ao atual governo municipal, destacando sua amizade com o prefeito e prometendo continuar contribuindo como vereador.

A eleição do novo presidente ocorreu logo após a renúncia de Dr. Macedo. Com histórico de liderança e influência na Câmara, Jonas Palheta retorna à presidência pela terceira vez. Ele foi eleito com o apoio da maioria, num processo marcado também por votos nulos de uma minoria descontente.

Renúncia não é novidade no currículo de Dr. Macedo

A saída do cargo de presidente do Legislativo não é a primeira renúncia de Dr. Macedo. Em 2022, quando exercia o segundo mandato como prefeito de Belterra, ele também deixou o cargo antes do fim do mandato.

Na ocasião, justificou a decisão como parte de um projeto político de longo prazo, abrindo espaço para o então vice-prefeito Professor Ulisses assumir o comando da Prefeitura.

Macedo, que médico de formação, afirmou na época que queria se dedicar integralmente à sua profissão.

