Macron diz que tapa da mulher foi ‘brincadeira’

Foi só uma brincadeira. Essa foi a explicação dada nesta segunda-feira, 26, pelo presidente francês, Emmanuel Macron, para o vídeo que mostra sua mulher, Brigitte, empurrando seu rosto antes de o casal desembarcar no Vietnã. A agência de notícias Associated Press registrou o incidente na noite de domingo, 25.

O momento provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais e virou manchete na França, com a mídia tentando decifrar a interação que as câmeras flagraram através da porta aberta do Airbus. Uns descreveram um tapa. Outros falaram em soco ou empurrão. “Tapa ou ‘briga’?”, perguntou o jornal Le Parisien.

O casal está junto desde 2007. Eles se conhecerem na escola onde ele estudava e ela era professora. A diferença de idade entre eles é de 25 anos. “Minha mulher e eu estávamos brincando, como costumamos fazer”, disse Macron, acrescentando que estavam fazendo do caso uma “catástrofe geoplanetária”.

Surpresa

Brincadeira ou não, as imagens são surpreendentes. Em vídeo gravado pela Associated Press, um homem uniformizado abre a porta do avião e Macron aparece impecável, de terno, conversando com alguém dentro do Airbus. De repente, os braços de Brigitte surgem do nada, como uma boxeadora desferindo o que parece ser um jab no rosto do presidente.

Percebendo que estava sendo filmado, Macron não perde a pose, abre um sorriso e acena para os jornalistas. Em imagens subsequentes, o casal aparece no topo da escada. Ele oferece o braço, mas ela não aceita e prefere descer apoiando-se no corrimão. “Todos precisam se acalmar”, disse Macron, ao tentar minimizar o caso.

Não ajudou também o fato de o Palácio do Eliseu ter garantido que o vídeo era “fake”, para mais tarde voltar atrás e mudar de estratégia. “Foi um momento em que o presidente e sua mulher estavam relaxando”, afirmou um membro de seu gabinete, que pediu para não ser identificado, ao jornal Le Figaro. “Foi um momento de cumplicidade.”

Encontros

Macron, de 47 anos, e Brigitte, de 72, se conheceram em 1992, quando ele tinha apenas 15 anos. Na época, ela era Brigitte Auzière, casada e mãe de três filhos. Professora de francês e latim de um colégio de Amiens, no norte da França, ela supervisionava o clube de teatro do qual ele era membro.

Macron era amigo de sala de um dos filhos de Brigitte. Escrever uma peça de teatro em conjunto foi o que aproximou o casal, que se encontrava todas as sextas-feiras.

“Escrevíamos juntos peças nas noites de sexta-feira e, no sábado, eu mal podia esperar a sexta-feira chegar de novo. Eu não entendia o porquê. Parecia loucura”, afirmou Brigitte em entrevista à revista Elle France, em 2017.

Macron se apaixonou por Brigitte. Ao perceber a intimidade entre professora e aluno, os pais do atual presidente da França tentaram separá-los e enviaram o jovem a Paris, para terminar os estudos. Mas não adiantou.

Casamento

Apaixonado, o adolescente manteve contato com a professora e prometeu que a relação não acabaria. “Você não vai se livrar de mim. Eu vou voltar e vou casar com você”, disse Macron, segundo relatou Brigitte em uma entrevista à revista Paris Match.

Segundo Macron, o romance só começou depois que ele completou 18 anos. Quando os dois se casaram, ele tinha 29 anos e ela, 54. Brigitte havia se divorciado do marido, André-Louis Auzière, que morreu aos 68 anos, em 2019. A primeira-dama francesa tem 3 filhos do primeiro casamento e 7 netos. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

