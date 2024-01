Macron nomeia 1º ministro abertamente gay da França

A comunidade LGBT+ da França deu um passo importante na representatividade por um membro do governo. Conquistando grande parte da população francesa, um novo Primeiro-Ministro foi anunciado.

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou, na terça-feira (09), a nomeação de Gabriel Attal, de 34 anos, como o mais jovem primeiro-ministro da história do país e o primeiro a se declarar abertamente homossexual.

Attal conquistou a confiança do público durante seu papel como porta-voz oficial do governo durante a pandemia de COVID e mais recentemente como ministro da Educação do presidente Macron. Sua nomeação como primeiro-ministro surge em um momento crucial, com o desafio de conter a ascensão da extrema-direita na França e impedir sua chegada ao poder em 2027.

A decisão de Macron ocorreu um dia após aceitar a demissão de Élisabeth Borne, que ocupava o cargo de primeira-ministra desde maio de 2022, sendo a segunda mulher a liderar o governo francês. Aos 62 anos, Borne passou o bastão para Attal, um político jovem, mas experiente.

Apesar de sua juventude, o ministro traz consigo uma rica bagagem política. Iniciando sua carreira como funcionário do Ministério da Saúde aos 23 anos, ele enfrentou desafios pessoais, incluindo o bullying homofóbico que sofreu na infância. Frequentando escolas particulares de elite em Paris, Attal superou críticas sobre sua origem privilegiada e concentrou-se em sua dedicação ao serviço público.

Durante seu mandato como ministro da Educação, ele destacou a importância de combater o bullying, uma causa que ele pretende continuar priorizando como primeiro-ministro. Com uma carreira política marcada pelo comprometimento desde os 16 anos, quando ingressou no Partido Socialista, mudou seu apoio para Macron em 2016. O presidente expressou confiança em sua capacidade, afirmando nas redes sociais: “Querido @GabrielAttal, sei que posso contar com a sua energia e o seu empenho para implementar o projeto de rearmamento e regeneração que anunciei.”

Em resposta, Attal expressou sua determinação em restaurar a confiança no governo, semelhante ao que fez no sistema educacional do país nos últimos meses. “Levo esta causa comigo para Matignon. É a mãe de todas as nossas batalhas. Será uma das prioridades absolutas da minha atuação à frente do Governo”, afirmou o novo primeiro-ministro.

