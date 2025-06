Macron posta foto em Paris acompanhado de Lula, Janja e Brigitte

Encontro ocorreu durante visita oficial de Lula à França crédito: Instagram/Reprodução

Nesta quinta-feira (5/6), o presidente da França, Emmanuel Macron, postou uma selfie em uma rede social, acompanhado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Janja da Silva e pela esposa, Brigitte Macron. Ao fundo, é possível ver a Torre Eiffel, um dos símbolos de Paris, iluminada com as cores do Brasil.

Os encontros com Macron fazem parte da agenda oficial de Lula, que realiza uma visita de Estado à França, a convite do presidente do país europeu. O chefe de Estado brasileiro desembarcou em Paris nesta quarta-feira (4/6) e só retornará na próxima terça-feira (10/6).

Pela manhã, Lula já havia sido recebido por Macron. Os dois líderes assinaram 20 acordos bilaterais nas áreas de saúde, segurança pública, educação, ciência e tecnologia. Atualmente, a França é o terceiro maior investidor no Brasil, com mais de US$ 66,3 bilhões em estoque.

Lula foi homenageado, também nesta quinta-feira (5/6), pela Academia Francesa, em Paris. Os membros da instituição examinaram a palavra “multilateralismo”, que pressupõe igualdade soberana entre as nações, em homenagem ao chefe de Estado brasileiro. O termo ainda não consta no dicionário da Academia.

Após a cerimônia, Lula se reuniu com membros da comunidade brasileira na França, na Prefeitura de Paris, a convite da prefeita Anne Hidalgo.

Fonte:em.com/Jornal Folha do Progresso

