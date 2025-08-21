Macron, presidente da França, confirma presença na COP 30

Líder francês promete apoio à conferência em Belém e reforça compromisso com mudanças climáticas. (Foto: Reprodução)

O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou nesta quarta-feira (20) a presença dele na COP 30, evento global sobre mudanças climáticas que será realizado em Belém, em novembro deste ano (2025).

A confirmação foi feita durante uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que destacou a importância da conferência como um marco na luta contra as mudanças climáticas.

Segundo Lula, a COP 30 será “a COP da verdade”, um evento que, de acordo com o presidente brasileiro, revelará ao mundo quais países verdadeiramente acreditam na ciência climática. De acordo com ele, a conferência servirá para evidenciar as nações que estão dispostas a combater a crise ambiental.

Em nota, o Planalto também revelou que o presidente Lula aproveitou a oportunidade para ressaltar a ambição das metas climáticas apresentadas pelo Brasil e reforçar a necessidade de que outras potências, especialmente os membros da União Europeia, apresentem compromissos que correspondam aos desafios globais que o planeta enfrenta.

Durante o telefone, Macron reafirmou o apoio dele à realização da COP 30 em Belém e enviou uma mensagem de solidariedade e compromisso com as ações necessárias para enfrentar a crise climática. O líder francês, que tem se mostrado ativo em iniciativas ambientais globais, reforçou ainda a importância da conferência como uma oportunidade para fortalecer a cooperação internacional no combate às mudanças climáticas.

Fonte: Portal Ver-O-Fato/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/07:00:23

