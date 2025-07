Madeira sem guia e carvão ilegal: rota de crime em alerta

As ocorrências, registradas entre o fim de junho e o início de julho de 2025, revelam que Marabá tem se consolidado como corredor logístico para escoamento de produtos florestais retirados de forma irregular. | Foto: Divulgação

PRF intensifica fiscalizações em Marabá e descobre fraudes, excesso de carga e tráfico de espécies florestais.

Uma série de apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias BR-230 e BR-155, no sudeste paraense, apontam para um elo preocupante entre o garimpo ilegal, o desmatamento e o comércio clandstino de madeira e carvão vegetal.

As ocorrências, registradas entre o fim de junho e o início de julho de 2025, revelam que Marabá tem se consolidado como corredor logístico para escoamento de produtos florestais retirados de forma irregular. Parte significativa desse material teria origem em áreas degradadas por garimpo.

De acordo com a PRF, os dados reforçam uma tendência: áreas desmatadas para garimpo ilegal têm sido posteriormente utilizadas para extração clandestina de madeira e produção de carvão vegetal.

As ações contam com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá (Semma) e do Ministério Público Estadual, que investigam os responsáveis pelos empreendimentos e transportadoras envolvidas.

A PRF informa que as operações continuarão nas próximas semanas e que todos os envolvidos nas ocorrências responderão por crime ambiental, transporte de produto florestal sem documentação, excesso de carga e, quando for o caso, falsidade ideológica.

Segundo o engenheiro ambiental Mateus do Carmo rocha, que atua como Coordenado de Fiscalização Ambiental, a situação aponta para um problema estrutural. “Essas rotas estão sendo usadas há anos, mas agora há mais tecnologia para fiscalizar. A questão é ampliar a repressão e controlar melhor as áreas degradadas pelo garimpo.”

Enquanto isso, caminhões seguem sendo interceptados diariamente nas rodovias paraenses — carregando consigo não apenas madeira e carvão, mas também os rastros de um sistema de exploração predatória que ameaça a floresta e seus recursos.

Destino da madeira apreendida

Além de combater o desmatamento ilegal, o projeto também promove o uso sustentável dos recursos apreendidos, beneficiando diretamente a agricultura familiar local. A ação conjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) com o Ministério Público garante que a madeira, antes destinada à exploração clandestina, seja reaproveitada para fortalecer a produção rural nos assentamentos.

A iniciativa contribui para o desenvolvimento econômico da região, impulsionando cadeias produtivas como a do cacau, açaí, maracujá e pitaia, ao mesmo tempo em que reforça a conscientização ambiental e o uso responsável dos recursos naturais.

