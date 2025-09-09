Madeira transportada de forma ilegal é apreendida pela PRF em Santarém (PA)

Foto: Reprodução/PRF | A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de sábado (6), 17 metros cúbicos de madeira transportados de forma irregular.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de sábado (6), 17 metros cúbicos de madeira transportados de forma irregular no quilômetro 984 da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

Por volta das 9h30, os agentes abordaram um caminhão que carregava madeira serrada. Durante a fiscalização, foi constatado que a carga não correspondia ao que estava declarado no documento florestal apresentado pelo condutor.

Diante da irregularidade, a carga foi encaminhada ao órgão ambiental competente. O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando for solicitado, em tese, por crime ambiental.

Fonte: PRFPA/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/13:03:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...