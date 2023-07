Madonna deixa regras sobre fortuna de R$ 4 bilhões

Cantora tem seis filhos e pretende deixar tudo para eles e uma parte para um empresário – (Foto:Reprodução / Instagram).

Após ter ficado internada por cinco dias, a cantora estabeleceu algumas regras para a divisão dos seus bens

Após ser internada na UTI, Madonna estabeleceu regras que devem ser seguidas após a sua morte. Segundo o jornal britânico The Sun, a cantora usou casos de outros artistas para definir critérios.

De acordo com o jornal, Madonna decidiu dividir o valor dos direitos autorais de suas músicas igualmente entre seus seis filhos. Ela também teria planejado destinar uma parte da fortuna de US$ 850 milhões, (cerca de R$ 4 bilhões) para o empresário de longa data, Guy Oseary.

Recuperação de Madonna deve durar meses

A cantora também teria proibido o uso de hologramas com a sua imagem em shows póstumos. Segundo o The Sun, Madonna é contrária ao uso de “truques baratos que podem manchar seu legado”. As fontes ligadas a ela disseram que as críticas aos shows do holograma de Whitney Houston não devem se repetir.

A cantora foi internada na UTI em 24 de junho após ter sido encontrada desmaiada em casa. Cinco dias depois, a artista recebeu alta e segue com o tratamento em casa.

Madonna é considerada a Rinha do Pop. Aos 54 anos, a artista iria sair em turnê pelo mundo para comemorar 40 anos de carreira, mas, teve que adiar os shows por conta do problema de saúde.

