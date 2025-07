Madrasta morre após comer feijão envenenado que ela mesma serviu ao marido e enteado

(Foto: Reprodução) – Uma tragédia familiar chocou a cidade de Cataguases, na Zona da Mata mineira.

Uma mulher de 61 anos morreu nesta segunda-feira (14) após consumir feijão supostamente envenenado, que ela mesma teria servido ao marido, de 51 anos, e ao enteado, de apenas 6 anos. Pai e filho estão internados em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Cataguases.

A informação foi divulgada também pelo portal G1, que confirmou os dados junto às autoridades locais. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), a principal suspeita é de que a mulher tenha envenenado propositalmente a comida e, em seguida, cometido suicídio.

Segundo o relato da PM, o menino foi levado ao hospital pelo pai na tarde de domingo (13), já em parada cardiorrespiratória. A criança está internada em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Pouco depois de chegar à unidade hospitalar, o homem também passou mal, apresentando convulsões, e permanece internado em estado grave.

Em depoimento aos policiais, o filho da mulher contou que ficou sabendo da situação por meio de uma vizinha. Ao ir até a casa da mãe, ele a encontrou inconsciente. O caso foi comunicado imediatamente às autoridades.

A Polícia Civil esteve no imóvel onde o casal residia e recolheu uma série de vestígios que podem ajudar a elucidar o caso. Foram encontrados frascos com líquidos de coloração incomum, alimentos, instrumentos cortantes, aparelhos celulares — um deles parcialmente carbonizado —, além de amostras do feijão servido na refeição. Esse material será submetido à perícia para identificar a substância que teria causado o envenenamento.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames de necropsia para determinar oficialmente a causa da morte.

As investigações estão sob responsabilidade do delegado Conrado Rodrigues Guedes, da Delegacia de Cataguases. A linha investigativa inicial adotada pela polícia é a de envenenamento seguido de suicídio.

O caso segue em apuração, e a polícia aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias e motivações da tragédia. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o tipo de substância utilizada nem sobre o que pode ter motivado o possível crime.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2025/14:09:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...