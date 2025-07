Madrasta morre após servir feijão supostamente envenenado ao marido e enteado em MG

Homem de 51 anos e criança de 6 estão internados em estado grave desde domingo (13), na Santa Casa de Misericórdia de Cataguases (Foto: Santa Casa de Misericórdia de Cataguases, Divulgação)

Suspeita é de que a mulher tenha envenenado os dois e cometido suicídio, segundo a Polícia Militar

Uma mulher de 61 anos morreu nesta segunda-feira (14) após comer um feijão que também foi servido ao marido, de 51 anos, e ao enteado, de 6, em Minas Gerais. Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), a suspeita é de que ela tenha envenenado os dois e cometido suicídio. As informações são do g1.

O menino foi levado ao hospital pelo pai na tarde de domingo (13), com parada cardiorrespiratória, e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suspeita de envenenamento. Já o homem começou a ter convulsões uma hora após chegar ao local e também permanece internado com a mesma suspeita. Os dois estão na Santa Casa de Misericórdia de Cataguases.

A criança não morava com o casal e passava o fim de semana na casa do pai. Em relato à polícia, o filho da idosa contou que soube por uma vizinha sobre o estado de saúde do padrasto e da criança e, ao chegar à casa da mãe, a encontrou inconsciente.

Outros envenenamentos

Desde o fim do ano passado, o Brasil vive uma onda de envenenamentos. Ao menos 30 pessoas foram hospitalizadas após comerem alimentos envenenados, resultando em 21 mortes, conforme levantamento feito pelo Uol em junho.

O caso mais emblemático aconteceu em Torres (RS) após Deise Moura dos Anjos colocar veneno em um bolo de Natal e matar três pessoas da família. Em janeiro, no interior do Piauí, três pessoas da mesma família também morreram após consumirem baião de dois.

Em abril, em Imperatriz (MA), um ovo de páscoa envenenado resultou na morte de uma criança de sete anos e de uma menina de 13. A mãe dos dois ficou internada em estado grave, mas recebeu alta depois. Em junho, uma adolescente de 17 anos envenenou uma amiga com um bolo de pote em Itapecerica da Serra (SP).

