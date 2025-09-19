Maduro afirma que Trump quer trocar governo na Venezuela para ‘roubar petróleo’

Nicolás Maduro em evento com forças militares da Venezuela. — Foto: ZURIMAR CAMPOS / Venezuelan Presidency / AFP

Nessa quinta-feira (18), ele também anunciou que neste sábado (20) as Forças Armadas do país irão até as comunidades para ensinar aos que se alistaram nas milícias como manejar uma arma de fogo.

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que não tinha planos de mudar o regime na Venezuela e que a presença das forças armadas americanas na região era apenas para combate ao tráfico de drogas, o presidente venezuelano Nicolás Maduro retrucou.

Em declaração na Câmara de Autogoverno Comunitário Simón Rodríguez, em La Guaira, ele afirmou que a ‘ameaça’ dos Estados Unidos não busca o ‘bem da Venezuela’ e sim o controle de recursos naturais na região.

‘O que está por trás de tudo isso? Há um plano imperial para mudar o governo da Venezuela, instalar um governo fantoche e roubar todo o petróleo, gás, ouro e outros recursos do país’, retrucou Maduro.

‘Será a primeira vez em que os quartéis, com suas armas e soldados, vão até o povo, até as comunidades, até os bairros’, comentou.

EUA tentou contrabandear cocaína para culpar Venezuela, acusa governo Maduro

O governo venezuelano anunciou que apreendeu quase quatro toneladas de cocaína que seriam levadas para os Estados Unidos e usadas pela agência antidrogas do país, o DEA, para dar a impressão de que tinham saído da Venezuela.

A revelação foi feita nessa quarta-feira (17) em entrevista coletiva do ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello.

A apreensão ocorreu na segunda-feira (15), anunciada pelo presidente Nicolás Maduro. Só que, após isso, o governo venezuelano disse que após uma investigação descobriu que o proprietário da carga era Levi Enrique López Batis, um agente da DEA, realizando uma compra falsa para culpar Maduro.

Cabello explicou que as drogas eram embarcadas de Puerto López, na Colômbia, com destino aos Estados Unidos. No entanto, agentes militares venezuelanos interceptaram a embarcação quando ela passava perto de Sabanas Altas, no município de Federación, na Venezuela.

Os venezuelanos ocupantes da embarcação foram presos. Um deles chegou a cumprir sete anos de prisão em Porto Rico por tráfico de drogas. Todos os detidos confirmaram a informação da operação de ‘bandeira falsa’ que a DEA planejava realizar.

‘Tudo isso faz parte da mesma operação para acusar a Venezuela de qualquer tipo de atrocidade’, disse o ministro, destacando a estranheza de todos estarem com documento de identidade no momento da prisão.

Questionado sobre os três navios de drogas atacados e destruídos pelos Estados Unidos no Caribe, o ministro disse que é ‘difícil de acreditar’, corroborando discurso anterior de outras autoridades venezuelanas

‘Dizem que transportavam drogas, mas quem viu as drogas?’, completou Cabello.

