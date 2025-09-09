Maduro antecipa Natal na Venezuela para 1º de outubro

Nicolás Maduro. (Arquivo / (Foto: Divulgação)

Comemorações natalinas serão iniciadas três meses antes, em meio a tensões com os Estados Unidos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (8) que o Natal no país será celebrado a partir de 1º de outubro.

Esta é a segunda vez consecutiva que o governo decide antecipar as festas. O anúncio foi feito durante o programa semanal transmitido pela emissora estatal VTV, que começou com música natalina.Segundo Maduro, a medida busca atender ao desejo dos venezuelanos, que, nas palavras dele, “estão constantemente em busca de felicidade”.

A decisão ocorre em meio ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. De acordo com a agência Reuters, oito navios da Marinha norte-americana foram deslocados para áreas próximas ao território venezuelano — sete no Caribe e um no Oceano Pacífico. O governo dos EUA afirma que a operação faz parte do combate ao narcoterrorismo.

Antecipação do Natal já foi adotada em outros anos

Em 2024, o governo também decretou o início do Natal em 1º de outubro. Naquele período, analistas interpretaram a medida como uma tentativa de desviar a atenção da prisão de opositores que questionavam o resultado das eleições presidenciais. Maduro já havia adotado a antecipação em outras ocasiões: em 2020, durante a pandemia de covid-19, e em 2013, ano em que assumiu a presidência.

