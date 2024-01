Mãe dá à luz dentro de Uber e bebê nasce nas mãos do pai, em Belém

Após sofrer violência obstétrica no primeiro parto, Elba viveu a experiência inusitada a caminho do hospital. “Foi incrível e muito assustador”, diz.

O nascimento da filha caçula foi muito diferente do que imaginava Elba Maria Carvalho. A pequena Olívia veio ao mundo dentro de um carro de aplicativo, a caminho do hospital.

A bebê nasceu assim que o veículo parou na frente da maternidade e veio ao mundo pelas mãos do próprio pai, Aluízio Jr. O caso inusitado ocorreu em Belém. Mãe e filha estão bem e vão receber alta nesta terça-feira (9).

“Eu nunca pensei na vida que ela fosse nascer assim! Senti um misto de coisas: foi incrível e muito assustador”, conta a mãe, aliviada após o susto da “apressadinha” Olívia para chegar ao mundo. “Estamos felizes e gratos”.

Quando as contrações de Elba, que estava com 39 semanas de gestação, começaram, ela, a filha mais velha, o marido e a cunhada estavam em casa. O plano era ir para a maternidade apenas quando a dilatação estivesse evoluída, para evitar a violência obstétrica que Elba sofreu no primeiro parto. O casal relata que a gestante passou horas no hospital sentindo muitas dores e que foi alvo de abuso médico.

“Depois do primeiro parto traumatizante da minha esposa, comecei a desejar um parto tão rápido e sem violência como esse nosso último”, diz Aluízio.

‘Muita adrenalina’

No receio de reviver violência hospitalar, Elba ficou em sua residência e esperou até o último momento para procurar o hospital. “Pedi pro meu marido olhar minha dilatação em casa e já estava avançada. Chamamos o Uber e entramos. No caminho de casa pro hospital, aconteceu”, diz a mãe.

Aluízio Jr conta que, assim que o motorista do Uber não falou nenhuma palavra, apenas dirigiu o mais rápido possível, enquanto Elba sentia as contrações do parto. “Ele foi muito colaborativo. Eu vejo tantos casos de passageiros sendo expulsos do carro por causa de motoristas preocupados com a integridade do veículo”, conta Elba.

Assim que o carro parou, ele gritou às enfermeiras pedindo uma maca com urgência. Neste momento, a filha caçula nasceu nas mãos do pai.

“Era a minha filha que estava nascendo. No início, quando senti ela saindo, eu só quis gritar com os maqueiros e mobilizá-los, mas quando ouvi minha esposa dizendo que não dava tempo, só pensei em como deixar minha filha não escorregar das minhas mãos. Foi aterrorizante, e senti tanta adrenalina que só lembro de ter tentado ser o mais sagaz possível! Eu consegui segurá-la com uma aderência providencial. De longe, foi a experiência da que mais me deu orgulho!”, relata Aluízio.

“Acho que estou digerindo até agora toda essa adrenalina”, revela o pai.

“Eu senti medo de não saber o que tava fazendo. Meu marido me ajudou o tempo inteiro, me ajudando a manter a respiração”, relata Elba.

“Foi um parto único, fiz o que meu instinto mandou. Foi lindo e de uma força da natureza!”, conta a mãe.

Olívia nasceu saudável, com 48 centímetros e 3,160 kg. Ela agora é a caçula da família, com irmã mais velha, Aurora, que em breve vai completar quatro anos.

O vídeo do momento pode ser visto no site do G1.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2024/08:43:46

