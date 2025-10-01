Mãe de bebê com HIV é presa após injetar agulha contaminada com o vírus em enfermeira

Foto: Ilustrativa | O caso ocorreu durante a realização de uma coleta de sangue da criança no hospital.

A mãe de um bebê soropositivo de três meses foi presa após ferir uma enfermeira com uma agulha contaminada com o vírus HIV durante um atendimento no Hospital Infantil João Paulo II, que fica localizado na região central de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (29) enquanto a profissional de saúde do local realizava a coleta de sangue da criança.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o episódio ocorreu quando a mulher retirou a agulha do braço do bebê e injetou propositalmente na mão da mulher. Segundo relatos da própria enfermeira, não havia nenhum motivo para a mãe da criança ter realizado o ataque naquele momento da coleta de sangue.

Além disso, a mulher teria levado o bebê para fazer o teste de HIV, que deu positivo, já que ela suspeitava de que ele tinha o vírus, porque a própria mãe é soropositiva. Após o ocorrido, a enfermeira foi encaminhada ao Hospital João XXIII, onde recebeu os devidos cuidados médicos e a medicação preventiva contra o vírus.

Prisão em flagrante

A mãe da criança, de 25 anos, foi conduzida e ouvida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da 2ª Central Estadual de Plantão Digital, onde teve a prisão em flagrante pelo crime relacionado ao perigo de contágio de moléstia grave. Depois dos policiais terem realizado todos os procedimentos, a mulher ficou à disposição da Justiça para maiores investigações e mais detalhes sobre o caso.

Fonte: O Liberal

