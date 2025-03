Mãe de bebê vítima de tráfico humano é do Pará

Foto Reprodução|A investigação apontou que a mãe da menina teve a bebê na Santa Casa de Valinhos e foi embora da cidade

Um ano e quatro meses após ser levada recém-nascida para Portugal, vítima de tráfico internacional de pessoas, uma bebê de Valinhos (SP) voltou ao Brasil nesta segunda-feira (24) em uma operação coordenada entre a Polícia Federal (PF) e a Polícia Judiciária Portuguesa.

A investigação apontou que a mãe da menina, provavelmente de Marabá (PA), teve a bebê na Santa Casa de Valinhos e foi embora da cidade. O empresário apontado como responsável pelo esquema registrou a criança e pediu a guarda unilateral para tirá-la do país, em novembro de 2023.

A menina foi encontrada em dezembro de 2023 com o marido do suspeito, na cidade de Valongo, na região metropolitana de Porto, em Portugal. Desde então, a menina ficou sob cuidados de uma família acolhedora no país europeu.

Segundo decisão da Justiça, a bebê será entregue aos cuidados de uma instituição de Valinhos que promove o acolhimento familiar.

Policiais foram buscar a bebê

Para repatriar o bebê, policiais federais brasileiras permaneceram alguns dias com contato e cuidados com o bebê em Portugal juntamente com a família acolhedora portuguesa.

Segundo a PF, a medida garantiu uma “forma digna e humanizada para a mudança de país para um bebê que já compreende e reconhece pessoas e lugares.”

“Em atenção à dignidade e ao bem-estar do bebê, a Família Acolhedora em Portugal já está em contato com a Família Acolhedora no Brasil, para compartilhar informações essenciais e garantir uma transição acolhedora e cuidadosa. O vínculo criado durante esse período será respeitado, e as famílias continuarão em comunicação, mantendo um elo que visa o melhor interesse da criança”, destaca o comunicado da PF.

