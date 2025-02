Mãe de Lexa lamenta morte da neta, Sofia: “Abracei um anjo”

(Foto: Reprodução) – Darlin Ferrattry fez uma homenagem para Sofia, filha Lexa que morreu no último dia 5, três dias após o nascimento

Pouco minutos após Lexa anunciar a morte da filha, Sofia, Darlin Ferrattry, mãe da cantora, homenageou a neta pelo Instagram. Com um carrossel de fotos em que aparece beijando a barriga da artista, ela se mostrou abalada e demonstrou apoio à herdeira.

“Eu abracei um anjo. Eu toquei em uma rainha. Minha Sofia. Tive a oportunidade de ter você em meus braços, pude tocar seus pezinhos, que eu sentia você chutar na barriguinha da sua mamãe”, declarou.

Darlin contou o que aconteceu após a morte da bebê. “Quando você partiu, eu arrumei você com tanto amor, mas tanto amor, ainda que despedaçada, destruída e estraçalhada por dentro, porque eu nunca tinha sentido uma dor tão profunda assim. É muita dor no meu coração, que eu choro a todo momento, tentando entender o por que, meu Deus”, disse.

“Sofííí, minha netinha, corre pelos campos do céu, brinca com Jesus. Um dia a gente vai se encontrar. Te amo pra sempre e eternamente minha sofííí”, contou.

Na sequência, a empresária aproveitou para demonstrar apoio à Lexa. “Força, minha filhinha Léa, saiba que você é uma guerreira que lutou bravamente a cada segundo por sua filhinha, ao ponto de quase perder a própria vida. Você foi ao seu limite corporal, e eu me orgulho muito de ser a sua mãe e ainda te ver dia após dia fazendo vários exames me deixa em desespero por dentro”, relatou.

Ela ainda deixou um agradecimento ao genro, Ricardo Vianna. “Não sei como estou aguentando viver esses momentos tão tristes das nossas vidas. Você, Ricardo, sempre ao lado da sua futura esposa, sendo impecável em tudo que pôde. Às médicas também, obrigada. Agora sigo pedindo orações pela minha filha Lexa”, encerrou.

