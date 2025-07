Mãe de Virginia curte post sobre suposto retorno da influenciadora com Zé Felipe

(Foto: Reprodução) – Mãe de Virginia, Margareth Serrão, exibe clique de família reunida nas Bahamas: ‘Meus’ — Foto: Reprodução/Instagram

Margareth Serrão deixou os fãs do casal com esperanças ao curtir previsão sobre retorno do casal

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, deixou os fãs da influenciadora animados ao curtir um post que relata a previsão de uma astróloga sobre o suposto retorno da dona da We Pink com o sertanejo Zé Felipe.

O post faz menção à Astróloga Miriam, que publicou vídeos em que afirma que o casal retornará o relacionamento. “Existe sim a volta […] só que é tudo questão de espiritualidade”, disse a vidente em vídeo publicado no dia 15 de junho em seu perfil.

O post curtido por Margareth afirma que a astróloga previu que o suposto retorno do casal deve ocorrer ainda no mês de julho. A separação dos famosos está prestes a completar dois meses no próximo dia 27.

Em 27 de maio deste ano a influenciadora e o músico pegaram todos de surpresa ao anunciarem o fim da relação, logo após o depoimento de Virginia na CPI das Bets. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente”, escreveram na legenda de um vídeo em que ambos deram a notícia.

Fonte: Redação Marie Claire e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/15:21:50

